Hazine, Mart-mayıs Dönemi İç Borçlanma Stratejisi’ni Açıkladı

Hazine Müsteşarlığı, 2017 yılı Mart-Mayıs dönemi İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı.

Hazine Müsteşarlığı, 2017 yılı Mart-Mayıs dönemi İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı.

Hazine Müsteşarlığı, 2017 yılı Mart - Mayıs aylarına kadar olan dönemde İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Mart ayında toplam 17,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 18,5 milyar TL'lik iç borçlanma yapılacak. Nisan ayında toplam 1,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 2,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasının programlandığı ve Mayıs ayında toplam 4,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 5 milyar TL'lik iç borçlanmanın yapılacağı bildirildi.