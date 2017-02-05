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Hazırlık Maçı

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Hazırlık Maçı
Kardemir Karabükspor, Belek kampı hazırlık maçında Slovakya Süper Ligi takımlarından Sport Podbrezova 1-1 berabere kaldı.

Kardemir Karabükspor, Belek kampı hazırlık maçında Slovakya Süper Ligi takımlarından Sport Podbrezova 1-1 berabere kaldı.

Kupa maçları nedeniyle lige verilen arayı Antalya Belek kampı ile değerlendiren Kardemir Karabükspor, Sport Podbrezova takımı ile hazırlık maçı yaptı.

Kırmızı-mavili ekip, Ahmet Şahin, Zec, Poko, Yatabare, Kerim Zengin, Dany, Latovlevici, Gaman, Barış Başdaş, Seleznov, Ceyhun Gülselam 11'i ile mücadele ederken karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Takımın golünü İlhan Depe kaydetti. Karşılaşmayı kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, futbol şube sorumlu Tolga Gül, Sport Podbrezova Başkanı Vladimir Sotak ve Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Cristoph Daum da takip ettiler.

Hazırlık Maçı

Hazırlık Maçı

Hazırlık Maçı

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