Hazırlık Maçının Kazananı Gazişehir Gaziantep

Gazişehir Gaziantep Futbol Takımı bugün yaptığı hazırlık maçından 4-1'lik skorla galip geldi.
Gazişehir Gaziantep hazırlık karşılaşmasında Adanaspor'u 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Maçta Galip gelen Gazişehir Gazianantep Takımımın gollerini Gökhan Alsan (2), Sinan Osmanoğlu ve Okan Derici'nin ayağından geldi. Rakip takım Adanaspor'un tek golünü ise Bahattin Köse attı.
Öte yandan karşılaşmayı Futbol Şube Sorumlusu Erhan Özmen'de yerinde takip etti.
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