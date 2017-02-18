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Hdp Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan Gözaltına Alındı

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Hdp Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan Gözaltına Alındı
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında...

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından, Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla, 5. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmış, duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle de yakalama kararı çıkarılmıştı.

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