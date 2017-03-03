Hdp İl Başkanı’nda Fetö İçerikli Yayın

Gaziantep'te ilk yapılan polis operasyonunda yakalanamayan Halkların Demokratik Partisi Gaziantep İl Başkanı E.Ş, ikinci operasyonda gözaltına alınırken,...

Gaziantep'te ilk yapılan polis operasyonunda yakalanamayan Halkların Demokratik Partisi Gaziantep İl Başkanı E.Ş, ikinci operasyonda gözaltına alınırken, yapılan aramada FETÖ içerikli yasak yayın ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekipleri, PKK/KCK terör örgütü adına il merkezi ve ilçelerde eylem ve faaliyette bulunan 51 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapmış, operasyonda HDP İl Başkanı yakalanamamıştı. Gerçekleştirilen ikinci operasyonda E.Ş yakalanarak gözaltın alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramada, 1 adet FETÖ/PDY terör örgütü içerikli yasak yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın sorgusu sürüyor.