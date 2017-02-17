  • BIST 88.472
  • Altın 146,620
  • Dolar 3,6700
  • Euro 3,9068
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 3 °C

Hdp Milletvekili Behçet Yıldırım Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı

» »
Hdp Milletvekili Behçet Yıldırım Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı
HDP Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkartıldı.

HDP Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkartıldı.

Suruç'ta patlama sonrasında yapılan basın açıklamalarına katılan HDP Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suretiyle örgüt üyeliği', "örgüt propagandası yapmak', "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma açıldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 6 ayrı suç dosyası ile ilgili iddianame hazırlanan Behçet Yıldırım'ın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davalara katılmaması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Savcılık ve mahkemeye gitmeyen HDP Milletvekili Behçet Yıldırım'ın savunmasının alınması için mahkeme heyeti tarafından yakalama kararı çıkartıldı.

Behçet Yıldırım hakkında çıkartılan yakalama kararını doğrulayarak, "İfadeye gitmediğimiz için yakalama kararı çıkartıldı. Savcılık ve mahkemede ifade vermediğimiz için mahkeme böyle bir karar çıkarttı. Mahkemeye ifade vereceğiz. Zorla olduğu için gideceğiz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriyeli Hamile Kadın Ölü Bulundu, Kocası Gözaltına Alındı17 Şubat 2017 Cuma 15:23
  • Tokat’ta 3 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı17 Şubat 2017 Cuma 15:18
  • Engelli Öğrenci Servisine Kamyonetin Çarptığı Kaza Vatandaş Kamerasında17 Şubat 2017 Cuma 15:08
  • Antalya’da Fetö’den Bin 408 Kişi Tutuklandı17 Şubat 2017 Cuma 14:58
  • Afyonkarahisar’da Fetö Soruşturmasında 596 Öğretmen Açığa Alındı17 Şubat 2017 Cuma 14:53
  • Gelin-kaynana Kavgası Hastanede Bitti17 Şubat 2017 Cuma 14:53
  • Bartın’da Fetö Operasyonunda 7 Kişi Gözaltına Alındı17 Şubat 2017 Cuma 14:53
  • Zonguldak’ta Fetö Soruşturması17 Şubat 2017 Cuma 14:53
  • Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Bakır Sokak’ta Bulunan Tek Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Güçlükle Söndürüldü.17 Şubat 2017 Cuma 14:48
  • İstismar Davasında Yargılanan Sanık İçin ’Cinsel Aktivite Yapabilir’ Raporu17 Şubat 2017 Cuma 14:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti