Hdp Milletvekili Özkan’a Tahliye Çıkmadı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tutukluluğunun devamına karar verildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tutukluluğunun devamına karar verildi.

Muş'ta "terör örgütüne üye olmak', "terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Burcu Çelik Özkan, bugünkü duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunmasını yaptı. Duruşmada sanık avukatları suçlamaları kabul etmeyerek Özkan'ın tahliyesini talep ederken, mahkeme heyeti ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.