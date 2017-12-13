Hdp Milletvekili Zeydan’ın Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi

HDP Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, hakkında verilen 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden görülen davada...

HDP Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, hakkında verilen 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden görülen davada mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Savcı, Zeydan hakkında, silahlı terör örgütü üyeliği ve propaganda suçları nedeni ile 20 yıla kadar hapis istedi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan Zeydan ile avukatları hazır bulundu. Duruşma, mahkeme başkanının İstinaf Mahkemesinin bozma kararını ve davanın iddianamesini okuması ile başladı. Daha sonra tekrar savunması alınan Zeydan, katıldığı 7 ayrı basın açıklaması ve yürüyüş nedeniyle kendisine yöneltilen suçlamalara cevap verdi.

Avukatların savunmalarının ardından iddia makamı, esas hakkındaki mütalaasını okudu. Savcı, Zaydan hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak suçlamalarıyla 6 yıldan 20 yıla kadar hapis isteyerek, tutukluluk halinin devamını istedi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, adli kontrolün yetersiz kalacağı nedeni ile Zeydan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, karar davasını ocak ayına erteledi.

Daha önce Zeydan hakkında toplam 8 yıl 1 ay 15 hapis cezası verilmiş, avukatların yaptığı temyiz talebini değerlendirilmesinin ardından Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın savunma hakkı kısıtlandığı gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği kararı bozmuştu.