Hdp’den Referandum Kampanyasına Eş Zamanlı Start

Halkların Demokratik Partisi (HDP), "Cumhurbaşkanlığı Sistemine Hayır" kampanyasını üç ilde eş zamanlı olarak düzenlediği toplantılarla gerçekleştirdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), "Cumhurbaşkanlığı Sistemine Hayır" kampanyasını üç ilde eş zamanlı olarak düzenlediği toplantılarla gerçekleştirdi.

HDP, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da yaptığı eş zamanlı toplantı ile 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi için gerçekleştireceği "Hayır" kampanyasının startını verdi. Merkez Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıya HDP'li milletvekillerinin yanı sıra Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yöneticileri ve partililer katıldı.

Burada konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, "Bizim anayasa anlayışımız şudur. Bir anayasa metninin başına eğer şu yazılmazsa bizim zaten yolumuz başlangıçtan itibaren ayrılır. O sözde şudur, "Özgürlüğün dokunulmazlığı bizim için olmazsa olmazdır." Çünkü özgürlük kimileri için, kimi sistemler için, kimi düzenler için tehdit iken, tehdit olarak tanımlanırken, bizim için özgürlük uğruna can vereceğimiz, can atacağımız en önemli hedefimizdir. Onlar kampanyayı başlatırken bu anayasa maddelerinin üzerine ilave ederek meydanlara çıkıp ne vaat ettiler. Özgürlüğün karşısında idamı vaat ettiler. Siz darağacından neyi arzu ediyorsunuz, çıkın bize söyleyin" dedi.