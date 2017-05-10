Hdp’lilerden Anayasa Mahkemesi Önünde Basın Açıklaması

Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yapan HDP milletvekilleri ve MYK üyeleri, cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li milletvekillerinin serbest bırakılmasını...

Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yapan HDP milletvekilleri ve MYK üyeleri, cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li milletvekillerinin serbest bırakılmasını istedi.

HDP'li milletvekilleri ve MYK üyeleri, Anayasa Mahkemesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Bazı HDP'li milletvekillerinin tutuklu bulunmasına tepki gösteren partililer, milletvekillerinin serbest bırakılmasını istedi. Partililer yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.