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Hedef '1 milyon' istihdam

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Hedef '1 milyon' istihdam
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 81 ilde düzenlediği 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' toplantılarıyla 1 milyon ve üzeri istihdam sağlamayı hedefliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Giresun İl Müdürlüğü tarafından 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' eğitim toplantısı düzenlendi. SGK İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, bakanlık bürokratları, SGK İl Müdürü Erdal Özdemir ile İŞKUR İl Müdürü Mustafa Sarı ve çalışanlar katıldı.

16 İLDE DEVAM EDİYOR
Müsteşar Yardımcısı Yıldırımhan, amaçlarının 81 ili dolaşarak İstihdama katkı sağlama hedefiyle, Kayıt dışı istihdamla mücadeleye tarafların desteğini talep edeceklerini söyledi. Giresun ile birlikte 16 ilde aynı anda bu toplantıların yapıldığını belirten Yıldırımhan, "Bu ziyaretlerde teşviklerimiz anlatacağız, bakanımızın talimatıyla daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatının sorunlarını belirleyerek çözüm yollarını birlikte bulacağız. İşçimizin, işverenimizin yanında olacak alın terini, akıl teriyle değerlendiği her ikinsin de hakkının korunduğu daha mürehfeh bir Türkiye için el birliği yapacağız. Bu projeyle birlikte bakanlığımızın tasahhur ettiği 1 milyon ve üzeri bir rakamdır” ifadelerini kullandı.

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