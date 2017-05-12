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HEDEF 3 PUAN

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HEDEF 3 PUAN
Pazar günü deplasmanda Göztepe ile hayati bir maça çıkacak olan Samsunspor'lu oyuncular bu akşam havayolu ile İzmir'e gidecek. Tek hedef üç puan

SON İDMAN YARIN
Ligde inişli çıkışlı performans sergileyen Kırmızı-Beyazlı ekip, Pazar günü saat 17.00'da İzmir Bornova Stadyumu’nda Göztepe ile oynanacak kritik mücadele için bu akşam havayolu ile İzmir'e hareket edecek. Nuri Asan Spor Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Samsun'daki hazırlıkları tamamlayan oyuncular yarın akşam Göztepe Tesisleri'nde yapacağı idmanla zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

SOLAKEL İLK KEZ İDMANDA
Lig'in 20. haftasında oynanan Sivasspor mücadelesinde ağır bir şekilde sakatlanan uzun süren tedavinin ardından toparlanan Kırmızı-Beyazlı ekibin başarılı futbolcusu Ahmet Burak Solakel, ilk kez takımla beraber çalıştı. Öte yandan Giresunspor maçında sakatlanarak oyunu terk eden defans oyuncusu Ercan Yazıcı ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenmana sezonu kapatan Kenan Karışık da katılamadı.

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