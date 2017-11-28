Hedef Halk Gazetesi Erbaa ilavesi!

Erbaa halkına vaat ettiğimiz vizyon projelerin tamamı ile ilgili aşama kat ettik. Bu projelerimizin biri yükselirken, diğerinin temellerini attık, bir başkasının hazırlıklarını ivedilikle başlattık.

MEYDAN ERBAA PROJESİ

Meydan Erbaa; Gazi Bulvarı, Çarşı Sokak Sağlıklaştırma, Cumhuriyet Meydanı ve Kültür Parkı'nı içerisine alan 4 projenin entegrasyonundan oluşmaktadır. Projede genel olarak kent merkezinin sosyal, ekonomik ve kullanışlılık açısından modernize edilmesi hedeflenmiştir.

GAZİ BULVARI

İlçemizin en önemli girişi konumunda bulunan Gazi Bulvarı gerek altyapı ve üstyapı, gerek kullanım ve görsellik açısından ihtiyaca cevap veremediğinden Otogar Kavşağı ile Devlet Hastanesi arasındaki 2 km'lik bölümde içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları, asfalt yol, kaldırım, engelli ve bisiklet yolları, peyzaj düzenlemesi, ağaçlandırma ve ışıklandırma gibi birçok çalışmayı barındıran proje ilçemize kazandırılmıştır.

ÇARŞI SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA

İlçemizde ticaret hacminin önemli bir bölümünün yer aldığı 4 caddeden oluşan çarşı merkezinde yıllar içerisinde proje üretilmediği için yaya trafiğinde önemli oranda azalma olmuş ve ticaret durma noktasına gelmişti. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen birkaç oturumda yapılan istişareler neticesinde bu bölgenin araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılmasının bir açık hava alışveriş merkezi hüviyetine kavuşacağı öngörüldü. Gazi Bulvarı Projesi'nin akabinde yapılan çalışmalarla bugün projenin öngörülen hedeflere ulaştığı saptanmaktadır.

CUMHURİYET MEYDANI

Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenmesi halkımıza vaat ettiğimiz en önemli projelerden birisidir. Kabuğunu kırarak gelişmesini bölgede önemli bir merkez olmasını hedeflediğimiz şehrimizin meydanının uzun süre bakımsız kalması ve konser, miting gibi organizasyonların gerçekleştirilmesinde kullanım alanlarının yetersiz olması nedeniyle ihtiyaçlara cevap veremeyecek hale gelmişti. Önemli bölümünü bitirdiğimiz ve 2017 yılı sonunda tamamlanacak proje içerisinde kuru havuz, ışıklı ritmik havuz ve dekoratif havuzların yanı sıra çok sayıda oturma alanları, yeni nesil aydınlatmalar ve yaklaşık 10.000 kişinin toplanabileceği yeni bir meydan ilçemize kazandırılmıştır.

YENİ ERBAA MEYDANI

Mevcut ilçe stadyumunun bulunduğu alanda yapılacak Yeni Erbaa Meydanı Projesi ile ilçemize yeni ve modern bir meydan kazandırılacaktır. Aynı zamanda zemin altında ilçe merkezindeki araçların yoğunluğunu alacak şekilde otopark yapılması da planlanmıştır. Yeni stadyum projesinin tamamlanmasıyla ilçemize alternatif bir meydan kazandıracak bu projenin çalışmaları ivedilikle başlatılacaktır.

KÜLTÜR PARKI YENİLEME

Cumhuriyet Meydanı'ndaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Erbaa halkının yoğun olarak kullandığı Kültür Parkı da Cumhuriyet Meydanı'na entegre edilerek, peyzaj düzenlemeleri, aydınlatma çalışmaları ve dinlenme alanlarıyla yeni bir görünüme kavuşacaktır.

BAŞKANIN MESAJI...

Görevde 43 ayımızı geride bırakırken, Erbaa halkına vaat ettiğimiz vizyon projelerin tamamı ile ilgili aşama kat ettik. Bu projelerimizin biri yükselirken, diğerinin temellerini attık, bir başkasının hazırlıklarını ivedilikle başlattık.

Seçim döneminde vaat ettiğimiz vizyon projeleri hayata geçirirken, bununla birlikte vaatlerimiz arasında bulunmayan yapılmasını zamanın görevi saydığımız projelerin hayata geçmesi için de çalıştık.

AK Partili bir belediye olarak bütün projelerimizi hayata geçirmeyi bir taraftan belediye başkanlığı ve meclisin görevi sayarken, diğer taraftan halk nezdinde bu vaatlerin aynı zamanda AK Partimizin vaatleri olarak görüldüğünü asla göz ardı etmedik.

Geçmiş 43 aylık dönemde ilçemiz Erbaa'nın, 'Yeni Erbaa' vizyonu çerçevesinde gelişmişlik açısından 50 yıl ileri taşınmasını hedefledik. Bu yolda çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz.

ÇAMLIK KORUPARK

Korupark, ilçemizde Şahin Tepesi adıyla bilinen 20 dönümlük koru alanına sahip bir arazidir. Bizden önceki yerel yönetim tarafından 2012 yılında orada bulunan tesisler yıkılmasına rağmen bir türlü proje geliştirilmemişti. Yönetime geldiğimizde bu alanı vatandaşlarımızın aktif şekilde kullanmasını sağlamak için ivedilikle bir proje yarışması yapıp, bir çok ilden gelen katılımcıların hazırladığı projeler arasından en beğenileni seçilerek ihalesi yapılmıştır. Proje içerisinde restoran, kafe ve misafirhane yapılarını barındırmaktadır. 2 Milyon Türk Lirası bedelle ihale edilen projede kaba inşaatlar tamamlanmış olup, 2017 yıl sonuna kadar bitirilerek açılışının yapılmasını hedeflemekteyiz.

TOKİ ERBAA KONUTLARI

TOKİ konutlarının Erbaa'da inşa edilmesi hemşerilerimizin belediyemizden beklentileri arasında ilk sıralarda yer alıyordu. Daha önceki yerel yönetim arsa olmadığı gerekçesiyle bu projenin gerçekleşmesini sağlamamıştı. Hem vatandaşlarımızın beklentilerini hem de artan nüfusla birlikte doğan konut ihtiyacını karşılamak amacıyla arsa satın alıp, TOKİ'ye devrini gerçekleştirerek girişimimizi yaptık. Vatandaşlarımızdan alınan talepler doğrultusunda işlemler gerçekleştirildi, TOKİ konutlarının inşası başladı ve 2018 yılında tamamlanarak halkımızın kullanımına sunulacaktır.

EV PROJESİ YARDIMI

Kendisi ev inşa edebileceği arsası bulunan, toplu konutlarda yaşamak istemeyen fakat maddi durumu elverişli olmadığı için evini yapamayan bu sebeple kaçak yapılaşmaya yönelen vatandaşların projesi yapılmış, depreme dayanıklı evler inşa edebilmeleri için vatandaşlarımıza proje yardımı yapılmaktadır. Bu kapsamda vatandaşlarımıza gerekli duyurular yapılmış, 2016 yılında yürürlüğe giren uygulama ile 37 aileye proje ve yapı ruhsatı yardımı gerçekleştirilmiştir.

KAMUYA SAĞLANAN DESTEKLER

Belediyemizin birinci derecede hizmet yükümlülüğü alanında olmayan fakat yapılmasında kamu yararı gördüğümüz birçok projeye destekte bulunduk. Başta okullarımız olmak üzere camiler ve sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç görülen noktalarda maddi destek ve yapım hizmeti götürdük. Spor tesisleri, okulların projelerine sağlanan destekler, şadırvan, avlu düzenleme gibi çalışmalara sağladığımız destekler 1 Milyon Türk Lirası'nı aşmaktadır.





SEBZE MEYVE HALİ BORSASI VE SOĞUK HAVA DEPOSU

Erbaa mikroklima bir iklime sahip olup narenciye dışında hemen hemen tüm sebze ve sebze çeşitleri yetiştirilebilmektedir. Bölge ekonomisinin yüzde 65'i sebze ve meyve üretimine dayanmaktadır.

Bu sebeple tarımsal ürün üreticilerinin ve tarım sanayi sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin gelirlerini artırmak, yeni istihdam alanlarının açılmasına zemin oluşturmak; bu sayede bölge ve ülke ekonomisine doğrudan olumlu katkı sağlamak amacıyla proje hazırlanmıştır.

İlk olarak 96 Bin 786 metrekare alana sahip Yeni Sebze ve Meyve Hali'nin kurulacağı alan üzerinde 2 Bin 400 ton ürün saklama kapasitesine sahip Soğuk Hava Deposu'nun inşa edilmesi için hazırlıklar tamamlanmış olup, 2017 yılında ihalesi gerçekleştirilerek, 2018 yılı ortalarında faaliyete geçirilecektir. Soğuk Hava Deposu'nun inşasının ardından Sebze Meyve Hali ve Borsası aynı alanda kurulacaktır.

​ŞEHİR STADYUMU

Şehir insanının spora olan ilgisi ve vatandaşlarımızın 20 yıl süren 3'ncü lig beklentisinin karşılanması için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Erbaaspor'a verilen destekle birlikte takımın amatör ligden 3'ncü lige yükselmesine katkı sağlanmış ayrıca takıma modern bir tesis kazandırılmıştır.

Bu sene profesyonel 3'ncü Lig'de faaliyetini sürdüren takımımızın maçlarını oynadığı mevcut stadyumumuzun profesyonel takımlar için eski ve yetersiz olması yeni bir stadyum ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda Kelkit Mahallesi'nde pancar kantarlarının bulunduğu, belediyemize ait 32 Bin 343 metrekarelik alan Yeni Şehir Stadyumu'nun inşası için Gençlik Spor Müdürlüğü'ne hibe edilmiştir.

Bunun karşılığında mevcut stadyumun bulunduğu alan belediyemize tahsis edilecektir. 7 Kasım'da yapılacak olan ihale ile stadyumun inşası kısa süre içerisinde başlatılacaktır. Mevcut stadın bulunduğu alan üzerinde Yeni Erbaa Meydanı Projesi gerçekleştirilecektir.

OTO GALERİCİLER SİTESİ

Oto galericiler sitesinin proje hazırlıkları tamamlandı. Erbaa’nın batı girişinde D-100 Karayolu’nun güneyinde yapılacak olan Oto Galericiler Sitesi'nin projesi, 2’inci El Motorlu Kara Taşıtlarının Satışı Hakkındaki Yönetmeliği uygun olarak hazırlandı.

Oto galerinin şehir dışına taşınması amacıyla Erbaa Belediyesi tarafından satın alınan 21 dönümlük arazide on araçlık açık ve dört araçlık kapalı alanı olan 43 dükkân inşa edilecek. Projede ayrıca 3 Bin 400 metrekarelik açık oto pazarı, idari bina ve kafeterya yer alıyor.

Proje alanında inşa edilecek idari bina, içerisinde banka, PTT şubesi ve mescit olacak şekilde düzenlenecek. Proje ile Erbaa şehir merkezindeki otopark sorunun oto galeri dükkanları sebebiyle oluşan yaklaşık 400 araçlık kısmı da giderilmiş olacak.

YENİ İTFAİYE BİNASI

Mevcut İtfaiye binasının gelişen ilçemizin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmesi, ilçe merkezindeki konumu itibariyle yoğun trafiğin içerisinde kalması ve olaylara müdahalede problemler yaşanması nedeniyle şehrin ana arterlerine yakın bir alana daha modern ve ihtiyacı karşılayacak boyutta, sosyal donatı alanları gelişmiş, kapasitesi daha yüksek bir itfaiye binası ilçemize kazandırılmış ve geçtiğimiz hafta İtfaiye Teşkilatımız burada faaliyetine başlamıştır.

​TARİHİ EREK HAMAMI RESTORASYONU

İlçemiz Erek Mahallesi'nde bulunan tarihi Erek Hamamı'nın vatandaşlarımızın kullanımına kazandırılması ve sönmeye yüz tutmuş tarihi Türk Hamamı kültürümüzün canlandırılması amacıyla restorasyon çalışmaları başlatılmış olup, Rölöve Restorasyon ve Restitüsyon Projeleri hazırlanmıştır. Mevcut alanda iç ve dış temizlik yetkili kişiler gözetiminde yapılmaktadır.

BİREYSEL ULAŞIM SİSTEMİ

2016 yılı içerisinde tamamlamış olduğumuz Gazi Bulvarı Projesi kapsamında Otogar Kavşağı ile Devlet Hastanesi arasında kalan kısımda, yaklaşık 4 km sarı şeritli engelli yolu, 4 km mavi şeritli bisiklet yolu yapılarak Erbaa halkına kazandırılmıştır

Gazi Bulvarı'nda yaptığımız bisiklet yolu çalışması Sağlık Bakanlığımız tarafından kamunun kullanılması amacıyla hediye edilen 500 adet bisikletle ödüllendirilmiştir. İlçemizdeki kamu kurumlarına ait binalarda engelli vatandaşlarımızın kolaylıkla işlerini yürütebilmesi için Kaymakamlık, Adliye, Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Halk Eğitim Merkezi, Otogar ve Belediye Hizmet Binası koridorlarına kabartmalı sarı şeritli engelli yolları uygulaması yapılmıştır.

HOROZTEPE

Tarihi Horoztepe Sit Alanı'nda uzmanlar getirilerek, yüzey incelemeleri yapılmış, bu sayede sit alanının eski tunç dönemine ait bir yerleşim yeri olduğu saptanmıştır. İncelemeler neticesinde sit alanı 28 dönümden 80 dönüme çıkarılmıştır.

Haritalandırma çalışması yapılmıştır. Kültür Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Bölgede kamulaştırma çalışması yapılması gerekmektedir. Toprak altındaki M.Ö. 2300'lü yıllara dayanan yerleşim yerinin ortaya çıkarılmasıyla Erbaa, Türkiye'nin tarih açısından önemli bir kavşak noktası haline gelecektir.

SADIK DOSTLARIMIZ

Hayvan pazarı yanına sokak hayvanları için yapılacak yeni barınaklarla hayvanların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda rehabilite edilmesi sağlanacaktır.

Buraya hayvanların rahatlıkla beslenebileceği, veteriner tarafından tedavi edilebileceği bir yer yapılacak ayrıca vatandaşların özellikle de çocukların rehabilite edilen hayvanları gelip görebileceği bir ortam oluşturulmuş olacaktır.

Standartlara uygun şekilde hazırlanan projemiz ihale edilmeye hazır olup projenin yaklaşık maliyeti 750 Bin TL tutarındadır.







KATI VE SIVI ATIK TESİSLERİ ÇALIŞMALARI

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARI SOLAR KURUTMA TESİSİ

Hali hazırda işletilen Sıvı Atık Arıtma Tesisimiz için Atıksu Çamurları Solar Kurutma Tesisi kurulmasını planlayarak, kurutulan çamurların tarımsal amaçlı kullanımı ya da çimento sektörü gibi sektörlerde ek yakıt olarak kullanımını planlamaktayız.

ATIKSU ARITMA TESİSİ SÜREKLİ ÖLÇÜM İSTASYONU

Mevcut Atık Su Arıtma Tesisinin çıkışına kurmayı planladığımız Sürekli Ölçüm İstasyonu ile atık suyun pH, iletkenlik, debi, sıcaklık ve çözünmüş oksijen parametrelerinin sürekli ölçümleri yaptırılarak ölçüm verilerinin sürekli izlenmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez yazılımına aktarılmasını planlamaktayız. SAİS (Sürekli Atık Su İzleme Sistemi) verilerinin sürekli takip edilmesiyle hem çevresel etkiler sürekli gözlemlenmiş, hem de verilere göre gerekli tedbirlerin alınması sağlanmış olacaktır.

KATI ATIK AKTARMA İSTASYONU KURULMASI

Bu proje kapsamında Niksar ve Reşadiye gibi ilçelerin, o bölgedeki diğer yerleşim yerlerinin, fabrikalar vs. işletmelerin de atıklarının değerlendirilmesi için Niksar İlçesi'ne “Katı Atık Aktarma İstasyonu” kurulması planlanmıştır. Bu sayede hem Niksar bölgesi hem de Reşadiye bölgesinin atıklarının ilçemizdeki atık depolama tesisine nakli mümkün olacağından projenin hayata geçirilmesi temiz bir Kelkit Vadisi için önem arz etmektedir.

ALT YAPIMIZA DEV YATIRIM

Erbaa'nın mevcut alt yapısının artık ihtiyaca cevap veremeyecek kadar eski ve verimsiz olması sebebiyle şehrin alt yapısının yenilenmesi önem verdiğimiz projelerimizden biridir.

Bugüne kadar Gazi Bulvarı başta olmak üzere bir çok ana caddede üst yapıyı yenilemeden önce alt yapıyı yeniledik. Şehrin tüm altyapısını yenilemek hedefiyle İller Bankası ve SUKAP kapsamında ortak yürütülen, yaklaşık 70 Milyon TL'ye mal olan alt yapı projesi ile içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilenecektir.

Proje ihalesi 21 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilecektir.

ÜST YAPIYA 40 MİLYON TL'LİK YATIRIM

İlçemizde altyapısı tamamlanan yolların yapılması ve kaldırımların gerek tamir gerekse yeniden yapılarak vatandaşlarımızın kullanımına kazandırılması için bir çok mahallede çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu kapsamda 2014 yılından itibaren 225 Bin metrekarelik sıcak asfalt, 202 Bin metrekarelik sathi kaplama ve 223 Bin metrekarelik parke yol ve kaldırım çalışması yapılmıştır. Böylelikle yapılan yol ve kaldırım maliyeti toplamda 40 Milyon Türk Lirası'nı aşmıştır.

Ayrıca 2014 yılında 273 km olan yol ağımız imar planı çerçevesinde açılan yeni yollar ile birlikte 300 km'ye ulaşmıştır. Bu yolların sadece 10 km'lik kısmında üst yapı çalışması henüz yapılmamış fakat iş planının içerisine alınmıştır.

​KANAL ÜSTÜ KAPATMA PROJESİ

Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan kanalın üstü kapatılarak park, yeşil alan ve aydınlatma çalışmaları yapılmış ve bu mahallede bulunan vatandaşlarımızın vakitlerini geçirebileceği daha yeşil ve temiz bir ortam ilçemize kazandırılmıştır.

MAHALLE PARKLARI

İlçemizin birçok mahallesinde çocuklarımızın rahatlıkla kullanabileceği içerisinde oyun grupları bulunan parklar yapıldı. 2014 yılından bu yana mahallelerimize 24 yeni park kazandırılmış olup, 40'tan fazla parkta bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.

KAMULAŞTIRMA

TOKİ, Oto Galericiler Sitesi, Soğuk Hava Deposu'nun inşa edilmesi, yeni parklar yapılması, yeşil alan sayısının arttırılması gibi sebeplerle yaptığımız kamulaştırma ve elde ettiğimiz tahsislerle belediyemiz kaynaklarına 650 dönüm yeni yer kazandırılmıştır.

GÜÇLENDİK, İŞ HIZIMIZ ARTTI VE DOĞALGAZA KAVUŞTUK



​ASFALT ŞANTİYESİ

Belediyemize ait mevcut asfalt plentinin kapasitesinin son derece yetersiz oluşu ve eski olmasından dolayı bakım ve onarım maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle Asfalt Şantiyemizde kiralama yoluyla özelleştirme gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmayla maliyetlerin düşmesi ile birlikte iş hızının artacağı öngörülmektedir.

ARAÇ FİLOSUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ

Vatandaşlara yapmış olduğumuz hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi için ihtiyaç olarak gördüğümüz bazı araçları belediyemize kazandırdık. Böylece yapılan hizmetler daha hızlı ve sağlıklı şekilde yürütülmeye devam etmektedir. Bu kapsamda 7 iş makinesi, 5 hafriyat kamyonu, 4 pikap, 2 vidanjör, 2 itfaiye, 1 otobüs, 1 sulama aracı, 1 çöp kamyonu, 1 cenaze nakil aracı belediyemiz araç filosuna kazandırılmıştır.

DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI

Göreve geldiğimizde şehir merkezine ek olarak birkaç mahallemizde doğalgaz altyapısı bulunuyordu. Doğalgazın hızlı bir şekilde bütün Erbaa sathına yayılması için halkımıza söz vermiştik. Doğalgaz firmasıyla birlikte hareket ederek bugün gelinen noktada ilçemizin mesken alanlarının yüzde 92’sine doğalgaz altyapısı ulaştırılmıştır. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi için de doğalgaz çalışmaları yapılmış fabrikaların enerji giderlerinin aşağı çekilmesi sağlanmıştır. Ulaşılan bu noktada doğalgaz firması ile çözüm ortaklığı yapılması etkili olmuştur.

PARK VADİ 2. ETAP PROJESİ HAZIR

Erbaa İlçesi Erek Mahallesi Kelkit Irmağı kenarında yapımına başlanan ve ilk etabı tamamlanan Park Vadi Rekreasyon Alanı'nın 2'nci etabı için hazırlanan proje, ihaleye hazır hale getirildi

İlçemiz Erek Mahallesi Kelkit Irmağı kenarında yer alan Park Vadi Rekreasyon Alanı'nın ilk etabında proje içerisinde göl kenarında mesire alanları oluşturulmuş, su bisikletleri ile gölde gezinti imkanı sağlanmıştır. Ayrıca gölün belirli alanlarında yapılan yüzer iskelelerle hobi balıkçılık yapabilmesi sağlanmıştır. Yine ilk etap içerisinde idari bina, farklı noktalarda wc’ler ve mescit yapılmıştır.

Projenin 2'nci etabında sosyal faaliyetlere yoğunluk gösterilecek olup bu etaplar içerisinde; binicilik, karting, kaykay pistleri, macera ve masal parkları, survivor adası, aquapark, spor sahaları, kafeteryalar, kamp alanları, hayvanat bahçesi, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları olimpik yüzme havuzu ve festival alanı bulunacaktır. Dolgu ve göl temizleme çalışması bitirilen 2'nci etabın projesi ihaleye hazır hale getirilmiştir.

2'nci etabın tamamlanmasının ardından 3'ncü etap için çalışmalar ara vermeden başlatılacaktır. Park Vadi Rekreasyon Alanı Projesi için toplamda 424 Bin metrekarelik hazine arazisinin kesin tahsisi yapılmıştır.

İMBAT PROJESİ

İlçemizin içerisinden geçen İmbat Deresi ve çevresi için planlanan kentsel dönüşüm projesidir. Dere boyunca yapılacak parklar, yeşil alanlar, sosyal tesisler, yeni ticari ve meskun mahaller, tarihi dokuların restore edilerek hizmete kazandırılması gibi bir çok konuda çalışmanın birleştirilerek oluşturulması bu projeye ayrı bir önem katmaktadır.

Proje kapsamında, dere kenarında yapılacak olan park alanları ve peyzaj çalışmaları, Tarihi Horoztepe Mevkii’nde mevcut arkeolojik kazı alanları, kazı evleri ve ziyaretçiler için müze oluşturulması, Semt Pazarı, Tarihi Erek Hamamı'nın restore edilmesi, Tütün Müzesi, Kültür Meydanları ile Hobi Bahçeleri, Etkinlik Saçağı gibi bir çok çalışma ilçemize kazandırılacaktır.

ESMEK

Erbaa Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (ESMEK) 2015 yılında yönetimimiz tarafından kurulmuştur. Faaliyetlerine Erbaa Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam etmektedir. Kurulduğu günden itibaren sanat ve meslek edindirme alanlarında yaklaşık 2000 kursiyere ücretsiz eğitim imkanı sunmuştur. Kursiyerlerimize eğitimleri sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİMİZ

Göreve geldiğimiz 2014 yılında Erbaa Organize Sanayi Bölgesi'nde Bin 200 vatandaşımız istihdam edilmişti. Organize Sanayi Bölgemizde ilk olarak Kaymakamlığımız ve Ticaret Odamız ile birlikte fabrikaların doğalgaz dönüşümünü sağlayarak maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olduk.

Öncülüğünü Ticaret Odamız ile birlikte yaptığımız yatırımcı davetlerinden sonra yeni kurulan fabrikalarla 2017 yılında istihdam rakamları 3 Bin 22 kişiye ulaştı. Son dönemlerde yaptığımız girişimlerle birlikte Organize sanayi Bölgemizde 11 fabrikanın daha kurulması için çalışmalar başladı.

Erbaa Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam rakamlarının 2018 yılının Haziran ayında 5 Bin 600 kişiye ulaşması öngörülmektedir. Böylelikle göreve geldiğimiz günden bugüne Erbaa’da istihdam rakamının neredeyse beş kat arttığı görülmektedir.

TARIMA DAYALI İHTİSAS

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (TDİOSB)

Erbaamızın iktisadi açıdan gelişmesinin halkın refahı ve mutluluğu için önemli olduğuna inancımızdan dolayı tarımsal ekonomiye dayalı yapılan bütün projelerin hayata geçmesinde rol üstlenmeyi önemli bir görev biliyoruz.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi Yeni Mahalle'de bulunan hazineye ait 658 bin metrekarelik arazi üzerine kurulacaktır. Seraların bulunacağı TDİOSB'nin kurulması amacıyla Erbaa Kaymakamlığı, Erbaa Belediyesi, Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası ve Tokat Ticaret Borsası'nın proje ortaklığı ile projenin hayata geçirilmesi için imzalar atılmıştır.

Belediyemizin başlangıcından itibaren sağladığı katkılar projenin gerçekleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Bakanlık nezdinde yapılacak başvuruların ardından projenin bir an evvel hayata geçirilmesi için üzerimize düşen görevi kararlılıkla yerine getireceğiz.

ENERJİ ÜRETİYORUZ...

Yenilenebilir Enerji kapsamında Katı Atık Tesisleri'nde bulunan ve atık çöplerden sağlanan gaz ile elektrik üretimi yapılan 1 MW kurulu gücünde Biogaz Enerji Santrali faaliyetini sürdürmektedir. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi çevresinde tahsis edilen Sağlık Koruma Bandı'nın bir bölümünde 1 MW kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali kurulması için elektrik dağıtım şirketi ÇEDAŞ'a başvuruda bulunulmuş ve teknik değerlendirmesi olumlu sonuçlanmıştır. Dağıtım Şirketine 'Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu' talebi yapılmıştır. Çağrı Mektubu'nun gelmesiyle beraber santralin projeleri hazırlanarak, ihale edilmeye hazır hale getirilecektir.

SOSYAL YARDIMLARIMIZ NELER?

Sosyal Yardımlaşma Şefliği'nce yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilen yardıma muhtaç aileler için ayda yaklaşık 300 aileye ayni yardım yapılmaktadır.

Bunun dışında kış sezonunda yakacak yardımları, okul sezonunda öğrenciler için kırtasiye yardımları yapılmaktadır. Ayrıca vatandaşların taleplerine göre eşya, elbise, inşaat malzemesi, nakdi yardım gibi farklı kapsamlarda yardımlar komisyonca değerlendirilerek yapılmaktadır.

Diğer yandan yardıma muhtaç yaşlı ve engelliler için temizlik ekibi oluşturulmuş olup, bu vatandaşlarımızın evlerine gidilerek ev temizliği yapılması sağlanmaktadır. Bunlarla birlikte her Ramazan Ayı'nın 15'nci günü yetim ve öksüz çocuklarla iftar programında bir araya gelinip, yemek sonunda çocuklara bayramlık almaları için hediye çeki takdim edilmektedir.

ERBAA BELEDİYESİŞEHİR TİYATROSU TURNEYE ÇIKIYOR

Şehirde kültürel gelişime katkı sağlamak ve tiyatro kültürünün ilçemizde daha aktif bir şekilde yaşanması için kurmuş olduğumuz Erbaa Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2 farklı oyun sergilemiş ve vatandaşlarımızın büyük beğenisini kazanmıştır. Şehir tiyatrosu çalışmalarına aktif olarak devam etmekte olup önümüzdeki günlerde yakın şehirlere turne yapacaktır.

OKUL OYUNLA GÜZEL...

Okul Oyunla Güzel Projesi, Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile paydaş olarak gerçekleştirildi. Proje, Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. 2012 yılından bu yana ilkokullarda zorunlu ders olarak okutulan Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi gerekli materyaller olmadığı için yeterince uygulanamıyordu. 13 ilkokulumuzda 140 Bin TL maliyetle sağladığımız materyal desteği ile Erbaa'da ilkokullarda bu ders verimli bir şekilde işlenebiliyor.

BİLGİ EVLERİ ÖZGÜVEN AŞILIYOR

Çeşitli mahallelerde başlattığımız Bilgi Evleri projesiyle, ilçemiz ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin bilgiye ulaşma ve boş zamanlarını değerlendirebilecekleri güvenli ortamlar oluşturmak, bilgisayar ve internetin güvenli ve etkin bir şekilde kullanılmasına imkan sağlamak, bireysel ve gruplar halinde ders çalışılabilecek bir ortam hazırlamak, sosyal ve kültürel hayatta aktif rol almaları için öğrencilere özgüven aşılanması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda Yenimahalle Bilgi Evi, 2 yıldır faaliyetine devam etmektedir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Evyaba, Kuruçay ve Karşıyaka Mahalleleri Bilgi Evleri faaliyetlerine başlamıştır. İlçe merkezinde Yunus Emre Parkı içerisinde Yunus Emre Bilgi Evi inşaatı devam etmektedir. Ayrıca Alacabal Mahallesi Bilgi Evi ve Erek Mahallesi Bilgi Evi Projeleri hazır olup, inşaatı kısa süre içerisinde başlatılacaktır.

HOŞ GELDİN BEBEK DİYORUZ...

Hoş geldin Bebek Projesi, Erbaa Belediyesi Kadın Meclisimizin ortaklığı ile yürütülmektedir. Yeni dünyaya gelen bebeklerin ailelerine ziyaret gerçekleştirilmektedir.

Ziyarette heyete bir hemşire eşlik ederek anneye anne sütünün önemi konusunda bilgilendirme yapılmakta ve ihtiyaç duyulduğunda emzirme eğitimi verilmektedir.

Çocuğun sağlıklı, vatana millete hayırlı bir evlat olarak yetişmesi dileklerinin iletildiği ziyaretlerde aileye içerisinde bir takım bebek kıyafeti, kundak, bez, hatıra kitapçığı ve bilgilendirme fasikülünün olduğu bebek çantası hediye edilmektedir.

BEYAZ MASA SİZİ BEKLİYOR

Göreve gelmeden önce belediyede vatandaşların bireysel taleplerinin yerine getirilmesi noktasında önemli sorunlar yaşandığını tespit etmiştik. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında belediyeciliğe kazandırdığı beyaz masa modelini kurumsal altyapıyı oluşturduktan sonra 2015 yılında kurduk.

Bir taraftan Erbaa ölçeğinde makro projelerimizi gerçekleştirirken diğer taraftan vatandaşlarımızın bireysel taleplerini karşılama noktasında hız ve verimlilik açısından belediye hizmetlerimize güç kazandırdık.

Günübirlik, haftalık ve aylık hizmet standartlarına göre vatandaşlara dönüş yaptığımız çalışmamızda bugüne kadar 28 Bin 287 talebi işleme koyarak, bunların 22 Bin 438'ini tamamladık. Ekiplerimiz işlemleri devam eden 3 Bin 107 talebin yerine getirilmesi için çalışırken, 2 Bin 741 talep ise sıradadır.

VATANDAŞLARIMIZLA BİRARADAYIZ

Erbaalı vatandaşlar başta Beyaz Masa vasıtasıyla Erbaa Belediyesi'ne rahatlıkla ulaşabilmektedir. Vatandaşların belediye başkanı ile her gün görüşmesi mümkün hale getirilmekle birlikte Perşembe günleri Halk Günü ilan edilerek vatandaşların belediye başkanı ile gün boyunca makamında görüşebilmesi sağlanmıştır.

Hac uğurlama ve karşılama, taziye, düğün ve nişan törenleri gibi önemli günlerin yanı sıra ihtiyaç sahibi aileler, hastalar, yetimler, şehit aileleri, gaziler, esnaflar, mülteciler ve mahallelerinde vatandaşlar belediye başkanı tarafından sıklıkla ziyaret edilmekte, ihtiyaçları tespit edilerek giderilmesi sağlanmaktadır.

OKULLAR LİGİ'NDE KIYASIYA MÜCADELE

'Okullarda Zeki, Sahalarda Çevik' sloganı ile başlattığımız Okullar Ligi Projemiz, ilk olarak 2015 yılında 6 kategoride 30 okul, 25 beden eğitim öğretmeni ve 772 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Projenin devamlılığı esas alınarak 2016 ve 2017 yılında da organizasyon güçlendirilerek gerçekleştirilmiştir.

Motivasyonun sağlanması, sağlıklı nesillerin yetişmesi, ülke sporuna altyapı oluşması gibi amaçlar gözetilen projede okullara yıl içerisinde ihtiyaç duydukları kadar spor malzemesi desteği sağlanmıştır. Sezon sonu düzenlenen organizasyonlarda takımlara ve başarılı sporculara ödülleri takdim edilmiştir.

KÜLTÜREL FAALİYETLERİMİZ

Erbaa’da kültür altyapısını güçlendirmek amacıyla kurduğumuz ESMEK, Şehir Tiyatrosu gibi organizasyonların dışında vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınarak sanatçı, yazar, tiyatro toplulukları üç buçuk yıl boyunca hatırı sayılır sıklıkta Erbaa halkıyla çeşitli organizasyonlarda buluşturulmuştur.