HEDEFİN GERİSİNDE KALDIK

Bölgesel Amatör Lig’de ilk devrenin bitimine bir hafta kalırken temsilcilerimiz Çarşambaspor, Atakum Belediyespor ve Ladik Belediyespor hedeflerinin gerisinde kaldılar. Fatsa Belediyespor, 32 puanla zirvede ki yerini korudu. 25’er puanla Yeni Amasyaspor ve Ünye 1957 Spor ikinci ve üçüncü sırayı paylaştılar.



BAL’da Samsun’u temsil eden Çarşambaspor, Ladik Belediyespor ve Atakum Belediyespor, hedeflerinin çok gerisinde yer aldı. Çarşambaspor 20 puanla 5. durumda bulunurken, Atakum Belediyespor18 panla 6., Ladik Belediyespor ise 17 puanla 7. sırada yer aldı. Temsilcilerimize baktığımızda Atakum Belediyespor ile Çarşambaspor teknik sorumlu değişikliğine gitti.

Sezona Metin Ateş ile başlayan Atakum Belediyespor, ligin 3. haftasında Ladik Belediyespor derbisinde alınan mağlubiyet sonrasında Metin Ateş’le yollarını ayırdı. Turuncu-Mavili ekip alt yapı sorumlusu Güven Gümüşdağ gibi tecrübeli ismi getirerek yoluna Gümüşdağ ile devam etti. Çıktığı ilk maçından bir puanla ayrılan Gümüşdağ, 12. hafta dahil olmak üzere takımına 12 puan kazandırdı…

Teknik Sorumlu değişikliğine giden diğer bir samsun temsilcisi ise Çarşambaspor oldu. Eski Samsunspor’la Hakkı Hocaoğlu ile sezona başlayan yeşil-beyazlılar Hocaoğlu ile sekiz haftada 11 puan topladı. Hocaoğlu ile yolları ayıran Çarşambaspor yine eski bir Samsunspor’lu olan Kenan Yelek’i takımın başına getirdi.



İlk sınavını Turhalspor deplasmanında veren Yelek, zorlu maçtan üç puan almayı başardı. Kenan Yelek, takımın başında çıktığı dört maçta dokuz puanı takımına kazandırdı. Temsilcilerimizden Ladik Belediyespor ise Teknik Sorumlu değişikliğine gitmeden yoluna Muammer Ayvaz’la devam ediyor. Bir anlamda istikrarlı gidiş yolunu seçmiş durumda.

İlk devrede 12 haftalık periyotu değerlendirdiğimizde temsilcilerimiz şampiyonluk hedefi ile başladıkları sezonun ilk devresini ise hedefledikleri noktanın bir hayli gerisinde tamamlayacak gibi görünüyor. BAL’dan ilk devre Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalarla sona erecek. Fakat ikinci devre daha zor ve çetin geçecek gibi görünüyor.