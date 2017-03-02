HEDEFİN UZAĞINDA KALDILAR

Bölgesel Amatör Lig’de 13 takımın mücadele ettiği 4. Grupta mücadele eden temsilcilerimiz geride kalan 20 haftada hedefledikleri yerin gerisinde yer aldılar

İKİ TEKNİK ADAM DEĞİŞTİ

BAL'da yeni sezona hatırı sayılar paralar harcayarak ve iyi transferler gerçekleştirerek başlayan Çarşambaspor, Ladik Belediyespor ve Yolspor, bulundukları konum itibarı ile taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattılar. Geride kalan 19 haftada 30 puan toplayan ve 5. sırada yer alan Çarşambaspor, iki teknik adam değiştirdi. Sekiz galibiyet, 6 beraberlik ve beş mağlubiyet alan Yeşil-Beyazlılar, 25 gol atarken kalesine ise 21 gol gördü.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI GRAFİK

Sezona teknik adam Ercümend Coşkundere ile başlayan ve şampiyonluk hedefi ile tecrübeli oyuncuları kadrosuna dahil eden Ladik Belediyespor, geride kalan 19 haftada çizdiği inişli çıkışlı performansla zirvenin uzağında kaldı. Turuncu-Beyazlı ekip 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Ladik Belediyespor, rakip filelere 19 gol gönderirken kalesinde ise 19 gol gördü. Turuncu-Beyazlı ekip 23 puanla 7. sırada yer alıyor.

KALESİNDE 47 GOL GÖRDÜ

Genç oyunculara yatırım yapan ve yetenekli oyuncular yetiştirmeyi kendisine ilke edinen Yolspor, geride kalan 19 haftanın birisini bay geçti. Turuncu-Siyahlılar müsabakalarda aldığı sonuçlar sonrasında 8 puanla 13. sırada yer aldı. Bölgesel Amatör Lig’de sadece bir galibiyeti bulunan Turuncu-Siyahlı ekip, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 19. haftaya ulaştı. Attığı 15 gole karşılık kalesinde gördüğü 47 golle grubun en çok gol yiyen takımı oldu.