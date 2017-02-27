Hedefleri Oyuncaksız Çocuk Kalmaması

Manisa'da hayata geçirdiği birbirinden farklı projelerle adını duyuran Halil Yurtseven İlkokulu öğrencileri "Oyuncaksız çocuk kalmasın" projesi kapsamında...

Manisa'da hayata geçirdiği birbirinden farklı projelerle adını duyuran Halil Yurtseven İlkokulu öğrencileri "Oyuncaksız çocuk kalmasın" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak ulaştırıyor. Şimdiye kadar 11 okula oyuncak gönderen öğrenciler vatandaşlardan gelecek oyuncak yardımlarını da kabul ettiklerini belirtti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Halil Yurtseven İlkokulu, hayatı geçirdiği başarılı projelerle adından söz ettiriyor. Öğrenciler bir yandan kendi gelişimlerine katkı sağlamak için projeler üretirken, bir yanda yardımlaşma duygularını geliştiriyorlar. Halil Yurtseven İlkokulu Sevgi Sınıfının yürüttüğü Oyuncaksız Çocuk Kalmasın Projesi kapsamında oyuncak biriktirilmeye başlandı. Mart ve nisan aylarında biriktirilen oyuncaklar nisan ayı sonunda ihtiyacı olan okullara götürülerek teslim edilecek. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlardan katkı sağlamak isteyen olursa yardımlar da kabul edilecek.

Okulun yürüttüğü 18 projeden biri olan "Oyuncaksız çocuk kalmasın" Projesinin 4 yıldır devam ettiğini ve bugüne kadar 11 okula yardım götürüldüğünü dile getiren Halil Yurtseven İlkokulu Müdürü Ayşen Oğuz, projenin 4 yıldır aralıksız sürdüğünü belirtti. Bugüne kadar Manisa genelindeki ihtiyaç sahibi okullara olduğu gibi Şanlıurfa'da da bir okula oyuncak gönderdiklerini ifade eden Oğuz, bu yıl toplanacak oyuncakları belirlenecek olan bir okula göndereceklerini söyledi.