HEDEFLERİNDEN UZAK KALDILAR

Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezona büyük umutlarla başlayan Çarşambaspor ve Ladik Belediyespor müsabakalarda gösterdikleri inişli çıkışlı performansla hedeflerinin gerisinde kaldı

GENÇLERE YATIRIM

İlimizi Bölgesel Amatör Lig 4. grupta temsil eden Çarşambaspor ve Ladik Belediyespor, gerek teknik ekip gerekse futbolcu transferi anlamında sezona büyük ümitlerle başlayan temsilcilerimiz geride kalan 17 haftada hedeflerinin gerisinde kaldı. Özellikle genç oyunculara yer veren ve Samsun futboluna yetenekli oyuncular yetiştirmeyi planlayan Yolspor ise mücadelesini sürdürüyor.

İSTİKRARSIZ GÖRÜNTÜ

Sezon başında teknik direktör Besim Durmuş’la 3,5 yıllık projeye imza atan fakat sonradan yaşanan fikir ayrılıklarından dolayı Durmuş’la karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Yeşil-Beyazlı ekip takımı Ali Bilgici’ye emanet etti. Ara transferde kadroyla takviye yapan Çarşambaspor, ikinci devrede de çıktığı maçlarda istikrarsız bir görüntü ortaya koydu. Yeşil-Beyazlı ekip 17. haftayı 27 puanla 4. sırada tamamladı.

DİKKATLERİ ÜZERİNDE TOPLAMIŞTI

BAL’da yesi sezona hatırı sayılır bir bütçe ile başlayan ve Samsun’lu tecrübeli teknik adam Ercümend Coşkundere ile başlayan Ladik Belediyespor, yaptığı transferlerle de dikkatleri üzerinde toplamıştı. Coşkundere ile yollarını ayıran ve Sinan Ünal’la devam eden Turuncu-Beyazlı ekip çıktığı 15 maçta sadece beş galibiyet alarak taraftarlarını üzdü. Ladik Belediyespor, 17. haftayı 18 puanla 7. sırada geride bıraktı.