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Hediye Paketinden Çıkardığı Tüfekle Kız Arkadaşını Öldürüp İntihar Etti

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Hediye Paketinden Çıkardığı Tüfekle Kız Arkadaşını Öldürüp İntihar Etti
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde hediye paketine sardığı tüfekle kız arkadaşını öldüren genç, ardından intihar etti.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde hediye paketine sardığı tüfekle kız arkadaşını öldüren genç, ardından intihar etti.

Olay, Babaeski ilçesi İstanbul Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Özel bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan Tolga Tunç (25), elinde hediye paketine sarılı tüfekle kız arkadaşı Sinem Kır'ın (25) muhasebeci olarak çalıştığı akaryakıt istasyonuna geldi. Benzinlikte çalışanlara "Sevgilime hediye aldım" diyen Tunç ile kız arkadaşını çalışanlar yalnız bıraktı. Tüfeği hediye paketinden çıkartarak genç kızı vuran Tunç, daha sonra aynı tüfekle intihar etti. İstasyon çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Tunç ve Kır'ın olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Tunç ile Kır'ın cesetleri otopsi yapılmak üzere Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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