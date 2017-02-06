  • BIST 88.200
  • Altın 145,448
  • Dolar 3,6806
  • Euro 3,9462
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Hekimhan Belediye Başkanı Millioğulları’na Hekimhan Belediye Girmanaspor Forması

» »
Hekimhan Belediye Başkanı Millioğulları’na Hekimhan Belediye Girmanaspor Forması
Hekimhan Belediye Girmanaspor yönetimi, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları'na adının yazılı olduğu forma hediye etti.

Hekimhan Belediye Girmanaspor yönetimi, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları'na adının yazılı olduğu forma hediye etti.

Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğuları'na Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi B Grubu'nda namağlup olarak lider durumda bulunan Hekimhan Belediye Girmanaspor'un forması hediye edildi.

Hekimhan Belediye Girmanaspor Teknik Sorumlusu Ramazan Koçak ile birlikte Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları'nı ziyaret eden Kulüp başkanı Nadir Kınık, başkan Millioğulları'nın kulübe önemli desteklerinin olduğunu ifade etti.

Adının yazılı olduğu 44 numaralı formayı alan Millioğulları ise teşekkür ederek, takımın başarısından dolayı gurur duyduğunu belirtti.

" Kulübümüze desteklerimiz sürecek"

Ziyarette konuşan Aliseydi Millioğulları, "Gençlerimize önem veriyoruz. Sportif faaliyetlerden gençlerin en fazla şekilde faydalanmaları ve sporcuların başarılı performans sergilemeleri için yanlarındayız. Takım olarak bu sene başarılı grafiğimizin şampiyonluk ve daha sonrası olan bir üst lige çıkmak için güçlerimizi birleştirip takımımızın yanında olacağız. Kulübümüze desteklerimiz sürecek" dedi.

Hekimhan Belediyesi Girmanaspor Başkanı Nadir Kınık, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları'na adının yazılı olduğu 44 numaralı formayı verdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç Belde Evlerinde Kadınlarla Bir Araya Geldi06 Şubat 2017 Pazartesi 15:43
  • Akçay Barajı’nda Elektrik Montajı Başlıyor06 Şubat 2017 Pazartesi 15:38
  • Köylüler Almanya’da Bir Araya Geldi06 Şubat 2017 Pazartesi 15:38
  • Fikir Ve Sanat Akademisi’nde Bahar Dönemi Kayıtları Başladı06 Şubat 2017 Pazartesi 15:38
  • Referandum Süreci Başlamadan Vatandaşları ‘Evet’ Heyecanı Sardı06 Şubat 2017 Pazartesi 15:38
  • Esenyurtlu Öğrenciler İkinci Dönem Ders Başı Yaptı06 Şubat 2017 Pazartesi 15:38
  • Devrekani’ye Damızlık Üretim Merkezi Kurulacak06 Şubat 2017 Pazartesi 15:33
  • Rektör Özer’i Ziyaret Ettiler06 Şubat 2017 Pazartesi 15:33
  • Aynı Mahallede Aynı Gün 4 Ayrı Hırsızlık Olayı06 Şubat 2017 Pazartesi 15:33
  • Yeni Kocaali Kaymakamı’ndan Muhtarlar Derneğinden Ziyaret06 Şubat 2017 Pazartesi 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti