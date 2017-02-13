Hekimhan Belediyesi Girmanaspor Bitime 3 Hafta Kala Play-off’u Garantiledi

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi takımlarından Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, ligin bitimine 3 hafta kala Play-Off oynamaya hak kazandı.

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi takımlarından Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, ligin bitimine 3 hafta kala Play-Off oynamaya hak kazandı.

Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, amatör kümede aldığı sonuçlarla başarılı bir sezona imza atıyor. Son olarak 11. hafta maçında sezonun iddialı takımlarından olan Ataköyspor'u 3 - 0 mağlup ederek, Play- Off biletini bitime 3 hafta kala alan eflatun beyazlılar, önce ligi bitirip daha sonra Play- Off şampiyonluğuna odaklanmak istiyor.

"Tüm Hekimhanlıları bize destek olmaya davet ediyoruz"

Hekimhan Belediyesi Girmanaspor Kulüp başkanı Nadir Kınık, İHA'ya yaptığı açıklamada 2 sezondur ilçeye ciddi bir heyecan getirdiklerini belirterek, "Amatör ligde güzel işlere imza atıyoruz. Bu sezon takımın maçlarını Hekimhan da oynaması da ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Onlar için de sosyal bir aktivite olarak görülmeye başlandı. Takımın artık şampiyonluk potasında oluşu ve play offu garantilemesi ve BAL ligi hedefine adım adım ilerlemesi söz konusu. Bu sezonla beraber ikinci kez play off'a kalma şansını elde ettik. Hocamız ve yönetimimizle birlikte play off'u da oynamayı ve BAL ligine yükselmeyi hedefliyoruz. Sayın kaymakamımız ve belediye başkanımızın bizlere desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Oyuncularımız ve aramıza katılan yeni takım arkadaşlarımız bizlere yürekten inanıyorlar. Hekimhan ilçesi spora çok tutkulu ve futbolu seven bir ilçe. Daha önceki yıllarda Demirçelikspor'un başarıları vardı. Ancak yıllar geçmesine rağmen BAL seviyesinde bir oluş gerçekleşmedi. Şimdi biz bu gücü kendimizde görüyoruz ve taraflı tarafsız, tüm Hekimhanlıları bize destek olmaya davet ediyoruz. Oluşan bu boşluğu doldurmak için var gücümüzle çabaladık. Sağ olsun belediye başkanımızın isteği ve bizlere sunduğu destek en büyük güç oldu. Eski futbolcu kardeşlerimizin önerileri ile maçlarımızın ilçe stadında oynanması da taraftar desteğini artırdı" diye konuştu.