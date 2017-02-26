Hekimhan Muhtarlar Derneğinden Başkan Millioğulları’na Ziyaret

Hekimhan Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Şatır, dernek yöneticileri ile birlikte Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları'nı makamında ziyaret...

Hekimhan Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Şatır, dernek yöneticileri ile birlikte Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları'nı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan dernek başkanı Şatır, uzun süredir hastalığı sebebiyle tedavi gören meslektaşları Saraylı Mahalle Muhtarı Mehmet Çelebi için yardım topladıklarını ifade ederek, Muhtar Çelebi için Başkan Millioğulları'ndan da destek istedi. Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları ise, anlamlı davranışlarından dolayı dernek başkanı ve yöneticilerini tebrik ederek, "Sizlerin bu davranışı uzun süredir tedavi gören Saraylı mahalle muhtarımız Mehmet Çelebi'ye güç verecektir. Biz de karınca kararınca bu desteğinizin tabi ki yanında olacağız. Kendisine Allahtan acil şifalar diliyorum. Sizlere de bu anlamlı ziyaretiniz için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.