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Hekimlere Temel Modül Eğitimi

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Hekimlere Temel Modül Eğitimi
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından Düzce'de ilk defa hekimlere Temel Modül Eğitimi yapıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından Düzce'de ilk defa hekimlere Temel Modül Eğitimi yapıldı.

Düzce'de hekimlere temel modül eğitimi verildi. Eğitimleri Kocaeli'nden Modül Eğitmeni Dr. Aysun Akalın, Düzce Üniversitesinden Yard. Doç. Dr. Feruze Turan Sönmaz, Yrd. Doç. Dr. Harun Güneş ve Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Elif Şen verdi. Eğitime katılan hekimlere temel yaşam desteği, olay yeri yönetimi, triaj, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, multi travmalı ve solunum sıkıntısı olan hastaya yaklaşım, acil oksijen kullanımı ve alternatif hava yolu araçları, şoklar, psikiyatrik aciller, acil analjezi ve sedasyon, göğüs ağrısı olan ve bilinç değişikliği olan hastaya yaklaşım, hekim- hasta ilişkileri ve tıbbi etik konularında eğitim verildi.

Hekimlere Temel Modül Eğitimi

Hekimlere Temel Modül Eğitimi

Hekimlere Temel Modül Eğitimi

Hekimlere Temel Modül Eğitimi

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