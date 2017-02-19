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’Helikopter Düştü’ İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi

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’Helikopter Düştü’ İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi
Niğde'de 112 Çağrı Merkezine yapılan asılsız "helikopter düştü" ihbarı, ekipleri harekete geçirdi.

Niğde'de 112 Çağrı Merkezine yapılan asılsız "helikopter düştü" ihbarı, ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Hançerli köyü yakınlarındaki ormanlık alana "askeri helikopter düştü" ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köy sakinlerinin de katıldığı bir saatlik arama çalışmalarının ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Hançerli köy muhtarı Kudret Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine köy yakınlarına helikopter düştüğü bilgisi geldiğini ifade ederek, "Görünürde böyle bir durum yok. Ekiplerle arama çalışmalarımızı yaptık. Aramalara vatandaşlarımız da katıldı" dedi.

Niğde Belediyesi İtfaiye eri Necati Acun ise ihbarın asılsız olmasına sevindiklerini söyleyerek, "Bir vatandaş aracının içinden 112'yi arayarak helikopter düştüğünü söylemiş. Ekiplerle dağlık alanda arama çalışmaları yaptık. Böyle asılsız ihbar yapanların cezalandırılması lazım. Yazık bu kadar araç gaz yaktı, dağa çıkıp indi. Adam arıyor falan yerde şu olay var, gelip bakıyorsun öyle bir ihbar yok" şeklinde konuştu.

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