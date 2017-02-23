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’Helikopter Düştü’ İhbarını Yaptığı İddia Edilen 3 Kişi Gözaltına Alındı

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’Helikopter Düştü’ İhbarını Yaptığı İddia Edilen 3 Kişi Gözaltına Alındı
Niğde'de 112 Çağrı Merkezine yapılan asılsız "helikopter düştü" ihbarı sonrası polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Niğde'de 112 Çağrı Merkezine yapılan asılsız "helikopter düştü" ihbarı sonrası polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Geçtiğimiz Pazar günü Merkez Hançerli köyü yakınlarında "helikopter düştü" ihbarı sonrası itfaiye, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, polis ve jandarma ekipleri dağlık bölgede arama çalışması yapmıştı. Durumun asılsız ihbar olduğu ortaya çıkınca ekipler normale dönmüştü. İhbar sonrası çalışma yapan polis ekipleri 18 yaşından küçük 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar bölgede duman gördüklerini ve helikopter düştüğünü sandıklarını söyledi. İfadeleri alınan çocukların serbest bırakıldığı bildirildi.

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