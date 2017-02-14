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Hem Cezalarını Çekiyorlar, Hem De Para Kazanıyorlar

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Hem Cezalarını Çekiyorlar, Hem De Para Kazanıyorlar
Bursa Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 450 mahkum hem cezalarını çekiyor, hem de sigortalı olarak para kazanıyor.

Bursa Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 450 mahkum hem cezalarını çekiyor, hem de sigortalı olarak para kazanıyor.

Bursa'da 2008 yılından itibaren faaliyette olan Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumunda cezalarının bitmesine belirli bir süre kalan 450'ye yakın yetişkin erkek hükümlü, İşyurtları Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren çeşitli atölyelerde para kazanıyor. Uygulanan sistemle hükümlüler cezalarının infazının ardından hayata daha kolay intikabak ediyor. Meslek sahibi olmayanlar meslek edinerek, ailelerine yük olmuyor. Bünyesinde metal işleri, mobilya, tekstil, kafeterya ve hizmet iş kolları bulunan Bursa Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu, 2016 yılında Bursa Kamu Hastaneleri Birliğine 1.5 milyon liralık 55 kalem ürün üretirken, 2017 yılında ise 3 milyon liralık sipariş aldı.

Cezaevinde imzalanan sipariş protokolüne Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Bursa Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Torun, Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. Yaptıkları çalışmalarla dikkat çektiklerini belirten Ömer Mete, "Genel infaz ve ceza sistemi artık sadece şahısların cezalandırılması üzerine değil. Biz hükümlülere iş eğitimi veriyoruz. İleride topluma uyumlarını kolaylaştırıyoruz. Tekstil atölyesi ilk başladığında 5 bin liralık bir kâr ile çalışıyordu. Şu anda 3 milyon civarında bir sözleşmeye imza attık. 19 makinenin her biri 150 bin liralık iş yaptığı anlamına geliyor. Emeği ve desteği olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Rüstem Aşkın ise, "Mahkumlara farklı bir gözle bakmak ve onların para kazanmalarını sağlamak çok önemli. Elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Hasan Torun da, "Tekstil atölyemizde bugüne kadar il ve ilçe seçim kurulları, adliyelerin ihtiyacı olan seçim ve delil torbalarının üretimi, üniversitelerin cübbe üretimi, farklı otomotiv firmalarının araç tekstil gruplarının üretimi, işçi kıyafeti üretimi, askeri üniforma ve ekipmanların üretimi gerçekleştirildi. Bunun haricinde metal işleri atölyesinde 85 hükümlü, mobilya atölyesinde 50 hükümlü, tekstilde 70 hükümlü, Bursa adliyesindeki çay ocağı ve kafeteryada 140'a yakın hükümlü çalışmaktadır" şeklinde konuştu.

Para kazanan hükümlüler ise, "Ufak da olsa ailemize katkımız oluyor. Burada meslek öğrendik. Belgelerimizi aldık. Severek, sigortalı ve maaşlı olarak çalışıyoruz. Tahliye olunca tekstil işi üzerine çalışmamızı sürdüreceğiz" dedi.

Hem Cezalarını Çekiyorlar, Hem De Para Kazanıyorlar

Hem Cezalarını Çekiyorlar, Hem De Para Kazanıyorlar

Hem Cezalarını Çekiyorlar, Hem De Para Kazanıyorlar

Hem Cezalarını Çekiyorlar, Hem De Para Kazanıyorlar

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