Hem Depremi Yaşadı Hem De Dertlerini Paylaştı

Depremi Samsat ilçesinde katıldığı bir programda yaşayan Adıyaman Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, ilçeden ayrılmayarak depremzedeleri yalnız...

Depremi Samsat ilçesinde katıldığı bir programda yaşayan Adıyaman Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, ilçeden ayrılmayarak depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Depremi Samsat ilçesinde katıldığı bir programda yaşayan Adıyaman Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, dünden beri ilçeden ayrılmıyor. Depremden dolayı evleri zarar vatandaşları kaldıkları çadırlarda ziyaret eden Gülhan Erin, kendilerine kışlık giyecek hediye etti. Gülhan Erin'in deprem meydana gelirken programın yapıldığı binayı terk ettiği sırada yol ortasında baygınlık geçiren yaşlı bir kadına da müdahale ettiği öğrenildi. Erin, yaşlı kadını da kaldığı çadırda ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Deprem sırasında bayılan yaşlı kadına yardım etti

Kendisinin de deprem sırasında ilçedeki bir programda olduğunu ifade eden Erin, sarsıntıyı çok şiddetli bir şekilde hissettiğimi söyledi.

Deprem sonrası ilçeden bir an olsun ayrılmadığı öğrenilen Gülhan Erin'in ilçe merkezi ve köylerdeki vatandaşları ziyaret edip eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar yaptığı belirtildi.