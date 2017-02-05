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Hem Eğlendiler Hem Stres Attılar

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Hem Eğlendiler Hem Stres Attılar
Bayraklı Belediyesi'nin ev sahipliğinde yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik düzenlenen kurslar, muhteşem final gösterisiyle sona erdi.

Bayraklı Belediyesi'nin ev sahipliğinde yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik düzenlenen kurslar, muhteşem final gösterisiyle sona erdi. 75'inci Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, yarıyıl pastasını çocuklarla birlikte kesti.

Bayraklılı öğrenciler yarıyıl tatilinde katıldıkları Bayraklı Belediyesi yarıyıl kurs programını hazırladıkları gösteriyle tamamladı. İzmir Marşı okuyan, şiirli, ritm gösterili etkinliklerle sunumlar yapan öğrenciler, salonu dolduran izleyicilerden tam not aldı. Yarıyıl pastasını Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ile birlikte kesen öğrencilere Karabağ, katılım belgesi verdi ve kitap hediye etti. Öğrenciler hep bir ağızdan Başkan Karabağ'a teşekkür etti. Çocukların ritm gösterisi eşliğinde "Her yer park olsun, çocuklar oynasın. Savaşsız bir dünya istiyoruz" sözleri alkış topladı.

Hem stres attılar hem kendilerini geliştirdiler

10 gün süren kurs programı boyunca çocuklar; bokwa, kukla-maske, satranç, ritm, karikatür, oyun, gitar, resim ve düşünce eğitimi derslerine katıldı. 2. dönem öncesi çocuklar stres atıp kendilerini geliştirme fırsatı yakaladı, ayrıca sosyalleşerek, yeni arkadaşlar edindi.

"Atatürk'ün çocuklarıyız"

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Çok güzel bir program oldu. Bu yıl ilk kez gerçekleştirdik. Devamını da yapacağız. Değişik mahallelerden gelip buradaki kurslara katıldınız. Bizler hepimiz Atatürk'ün çocuklarıyız. Bayrak, yurdumuz ve Atatürk her zaman vazgeçilmez sevdamız olsun. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. İnşallah büyük adamlar olursunuz. Ben de burada yetiştim. Bu mahallelerin insanıyım. Okuyup mühendis oldum. Sonra da belediye başkanı oldum. Sizlerin aranızdan vali de çıkacak, milletvekili de çıkacak, belediye başkanı da çıkacak. Ama her şeyin en iyisi olsun. Aranızda adam gibi adamlar olsun" dedi.

Hem Eğlendiler Hem Stres Attılar

Hem Eğlendiler Hem Stres Attılar

Hem Eğlendiler Hem Stres Attılar

Hem Eğlendiler Hem Stres Attılar

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