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Hem Güldüler Hem De Güldürdüler

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Hem Güldüler Hem De Güldürdüler
Ankara'da sosyal medya üzerinden örgütlenerek Seymenler Parkı'nda bir araya gelen grup, kahkaha terapisti eşliğinde sağlık için nedensiz kahkaha attı.

Ankara'da sosyal medya üzerinden örgütlenerek Seymenler Parkı'nda bir araya gelen grup, kahkaha terapisti eşliğinde sağlık için nedensiz kahkaha attı.

Hintli tıp doktoru Madan Kataria'nın başlattığı ve 120 ülkede uygulanmakta olan kahkaha terapisini uygulayan Ankaralılar, Seymenler Parkı'nı kahkahaya boğdu. Sosyal medyadan örgütlenip Seymenler Parkı'nda bir araya gelen grup, kahkaha terapisti eşliğinde sağlık için nedensiz kahkaha attılar. Parka gelenlerin şaşkın bakışları altında nedensiz olarak kahkaha atan grup, kendilerini izleyenleri de güldürdü.

Kahkaha atarak ruh halini değiştirdiklerini belirten uluslararası kahkaha yoga terapisti Eser Mutlu, "Sertifikayı 2011 yılında Dr. Madan Kataria'dan aldım. Türkiye'ye gelip çalışmalara başladım. Kanser hastalarına destek terapi olarak onların ruh durumlarını değiştirip bağışıklık sistemlerinin kuvvetlenmesi için sertifika programları yaptım. Amacımız nedensiz kahkaha attırıp vücut kimyasının değişmesini sağlamak. Olaylara daha çözümcü yaklaşmamızı, problemleri daha kolay çözmemizi sağlıyor. Doğru nefesle başlıyoruz. Diyaframımızı kullanarak 3 yaşına kadar aldığımız nefes tekniği ile başlıyoruz. Kahkaha atarak vücudumuzun ruh halini değiştiriyoruz. Kimyamız değiştikten sonra kahkaha atmaya başlıyoruz, daha sonra bu kahkahalar gerçeğe dönüşüyor" dedi.

Öğrencilerinin kendisini sosyal medyadan bulduğunu söyleyen Mutlu, "İlgilenenler bana sosyal medyadan ulaşıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 185 öğrenci var. Her şehirden gelip bu eğitimi alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Mutsuz insanlara tavsiyelerde de bulunan Mutlu, "Kahkaha atmalarını öneririm. Böyle teknik çözümcü olacaktır" diye konuştu.

Kahkaha etkinliğine katılan Tuba Kapucı ise, "Anlamsız gülmek nasıl bir şeymiş öğrenmek istedim. Gülmek için bir neden arıyoruz. İstemsiz olarak gülebiliriz. Sabah kalktığım zaman aynaya bakarak nedensiz güleceğim, hayata gülmek için başlıyorum" şeklinde konuştu.

Hem Güldüler Hem De Güldürdüler

Hem Güldüler Hem De Güldürdüler

Hem Güldüler Hem De Güldürdüler

Hem Güldüler Hem De Güldürdüler

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