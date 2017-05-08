Hem İnşaatta Çalışıp Hem Futbol Oynayan Genç 3. Kattan Düşerek Öldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşen genç hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşen genç hayatını kaybetti. Gencin aynı zamanda futbolcu olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir inşaatın üçüncü katında demir işinde çalışan ve aynı zamanda Tepecikspor Kulübü'nde futbol oynayan Süleyman Oğuz Korkmaz (23), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Olay yerine çağrılan ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.