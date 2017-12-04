Hem parası yok, hem konuşuyor

Samsun Valisi Osman Kaymak'ın Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu'ya destek vererek, "Parası olan konuşsun' sözlerine taraftarlar, "Erkurt Tutu'nun hem parası yok hem de konuşuyor" diyerek sitem etti

DESTEĞE SİTEM

Alınan kötü sonuçların ardından taraftarların istifaya çağırdığı Başkan Erkurt Tutu'ya Samsun Valisi Osman Kaymak destek verdi. Takımın 6 milyon TL'ye ihtiyacı olduğunu söyleyen Vali Kaymak, "Başkan Erkurt Tutu çok üzgün durumda. O da, 'Efendim birisi varsa gelsin alsın' diyor. Biz burada millete makam vermiyoruz yani. Parası olan konuşsun. Getir parayı, bu başkanlığı size verelim. Şu anda takımın bu durumdan çıkması için yaklaşık 6 milyon TL'ye ihtiyacı var" sözlerinin yankıları sürüyor.

PARASI OLAN KONUŞSUN

Vali Osman Kaymak'ın 'Parası olan konuşsun' sözleri üzerine taraftarlar sosyal medyadan bu açıklamalara tepki göstererek, "Erkurt Tutu'nun parası mı var. Hem parası yok hem de konuşuyor. 3 sezondur takımın başında. Ne kadar para verdi. Verilen paraları da ne kadar doğru kullandı" diyerek hem başkan Tutu'ya hem de Vali Kaymak'ın sitem etti. Samsunspor konusunda çok hassas olan ve hiçbir maçını kaçırmadan takip eden Samsun Valisi Osman Kaymak'ın takım üzerindeki bu hassasiyeti alkışlanacak, takdire şayan bir durum. Ancak kongre üyeleri tarafından belirlenmesi gereken Samsunspor Kulübü başkanlığını, kişilerin iradesine bırakmanın da doğru olmadığını savunan spor kamuoyu, Erkurt Tutu'nun da istifa etmek için bir yerlerde icazet almak istemesini de eleştirdi. Davut AKTAŞ