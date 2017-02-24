Hem tatlı ikram ettiler hem de forma aldılar

Samsun'daki Beşiktaşlılar Taraftar Grubu, Atakum Belediyesi ve Samsunspor arasında organize edilen ‘Bu Aşkın Kahramanı Sensin’ projesi kapsamında 220 adet forma alarak, Kırmızı-Beyazlı ekibe ekonomik destek verdi

Dün 19 Mayıs Stadı’nda yapılan idman öncesinde Samsunsporlu futbolcuları ziyaret eden Samsun Beşiktaşlılar Taraftar Derneği üyeleri, Atakum Belediyesi ve Samsunspor arasında organize edilen 'Bu Aşkın Kahramanı Sensin' projesi kapsamında 220 adet forma satın alarak, Kırmızı-Beyazlı ekibe ekonomik anlamda destek verdi.

'BİRİ AŞKIMIZ, DİĞERİ SEVDAMIZ'

İdman öncesinde teknik ekibe ve Samsunsporlu futbolculara tatlı ikram eden Beşiktaşlı taraftarlar, pazar günü Boluspor’la oynanacak olan mücadelede öncesinde başarı dileklerinde bulundular. 'Biri Aşkımız, Diğeri Sevdamız' yazılı pankartla Samsunspor'a destek olmak için idmana gelen Beşiktaş'a gönül vermiş taraftarlar, Kırmızı-Beyazlı takımın bu haftaki zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılacağına inandıklarını söyledi.