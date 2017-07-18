Hem Uyuşturucudan Kurtuluyorlar Hem De Meslek Sahibi Oluyorlar

Gaziantep'te kurulan bağımlılık ve rehabilitasyon merkezinde yaşları 10 ile 18 arasında değişen yüzlerce genç hem uyuşturucudan kurtuluyor hem de meslek...

Gaziantep'te kurulan bağımlılık ve rehabilitasyon merkezinde yaşları 10 ile 18 arasında değişen yüzlerce genç hem uyuşturucudan kurtuluyor hem de meslek sahibi oluyor.

Yaptığı birçok sosyal çalışma ile adından sıkça söz ettiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, uyuşturucunun pençesine düşen yüzlerce gencin umudu oldu. Gaziantep'te kurulan Büyükşehir Belediyesine bağlı Oya Bahadır Yüksel Ergen Bağımlılık Merkezi, kapısını çalan her uyuşturucu madde bağımlısı genci hem rehabilite ediyor hem de birçok alanda eğiterek meslek sahibi yapıyor.

"Burada uyurken bile bizimle ilgileniyorlar'

Tedavi olmadan önce 5 yıl boyunca uyuşturucu madde kullandığını belirten 18 yaşındaki F.K. "Madde kullandığımı aileme söylemek zorunda kaldım. Tedavi olmak istediğimi ve maddenin esiri olmaktan kurtulmak istediğimi söyledim. Ailem de sağolsunlar yanımda oldu, beni bu zor süreçte yalnız bırakmadılar. Daha sonra bize böyle bir rehabilitasyon merkezinin olduğunu söylediler. Burada yattıktan sonra beni kendisine köle eden maddeden kurtuldum. Ayrıca şu anda kendimi her alanda gelişmiş hissediyorum. Burası çok güzel, her bağımlının buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Burada gece uyurken bile bir görevli başımızda bekliyor. Acaba öksürüyor muyuz, üzerimiz mi açıldı, ateşimiz mi var diye bizi kontrol ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Oya Bahadır Yüksel Ergen Bağımlılık Merkezi Müdürü Psikiyatri Uzmanı Dr. Cenk Yancar, Türkiye'de başka örneği olmadığını ifade ettiği merkezle ilgili, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve Başkan Fatma Şahin'in de en başından beri başında durarak desteklediği bu projenin diğer projelerden ayıran özellik, tedavi ve rehabilitasyonun birlikte yürüyor olması. Yani hastaların maddeyle alakalı yoksunluk tedavileri esnasında, nasıl maddesiz yaşayabilecekleri ile ilgili baş etme becerilerinin kazandırıldığı, aile ile ilgili eğitimlerin yapıldığı, aynı zamanda tedavinin daha ileriki aşamalarında hobiye yönelik olarak burada gördüğünüz meslek edindirme çalışmalarının da yapıldığı bir proje bu" ifadelerini kullandı.

"Tedavinin yanı sıra meslek edindiriyoruz'

Tedavi olmaya karar veren gençleri madde bağımlılığından kurtarmanın yanı sıra aynı zamanda hayatlarına daha iyi bir şekilde devam etmeleri için çeşitli eğitimler de verdiklerini vurgulayan Psikiyatri Uzmanı Dr. Cenk Yancar, "Hastalar merkezimize direk başvurabildikleri gibi aynı zamanda kurduğumuz mobil ekibimiz de şehir içerisinde dolaşıp risk altındaki hastalara ulaşıyorlar. Daha sonra başlayan 6 aylık tedavi süreci var ve bu süreç içerisinde her hastanın bireysel özelliklerine göre program yapılandırılıyor. Merkezimizde diksiyon eğitiminden tutun, bilgisayar, kişisel gelişim ve mozaik, resim gibi alanlarda hastalarımızı eğitiyoruz. Eğer hastalarımız okuluna devam etme şansı varsa, eğitimine devam ediyor, eğer yoksa da mesleki eğitime tabi tutuluyor" diye konuştu.

Uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmak isteyen toplamda 2 bin 500 kişinin başvurduğu merkezde yaklaşık 700 kişi tedavi süreçlerinin ardından kursa ve mesleğe başlarken, çok sayıda hasta iste ise öncelikli tercih olarak görülen okul eğitimine kaldığı yerden devam etti.