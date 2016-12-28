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Hem Yaşamayı Hem De Yaşatmayı Öğreniyor

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Hem Yaşamayı Hem De Yaşatmayı Öğreniyor
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gören doktor adayı Batuhan Gedik, hem yaşamayı hem de yaşatmayı öğreniyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gören doktor adayı Batuhan Gedik, hem yaşamayı hem de yaşatmayı öğreniyor. Ailesine fazla yük olmamak için okuldan arta kalan zamanlarında bir kebapçıda çalışan Batuhan Gedik, hayatı daha iyi öğrenmek için sadece ders çalışmanın yeterli olmadığını bizzat hayatın içinde olmak gerektiğini söyledi.

"Öğrenci denince baba parası yiyen grup akla gelmesin"

Zonguldak'tan Aydın'a üniversite okumak için geldiğini iki yıldır yaşadığı Aydın'da meslek de ayrı bir meslek de edindiğini belirten Batuhan Gedik, "Üniversite denilince pek çok kişinin aklına baba parası yiyen kişiler geliyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinin namını öğrenciyken duymuştum. Üniversite sınavlarından sonra ADÜ Tıp'a tercih yaptım ve kazandım. Şimdi bir yandan okuyor diğer yandan da kebapçılık yapıyorum. Doktorlukla ilgili dersleri hocalarımdan, hayatın gerçek yüzü ve beşeri ilişkilerle ilgili dersleri de ustamdan alıyorum. Ailem çalıştığımı bilmiyor ama, şimdi aileme fazla yük olmadan yaşamaya, hekimlik diplomamı aldığımda da tüm insanları yaşatmaya çalışacağım" dedi.

"Tıp okuduğunu öğrenenler şaşırıyor"

Kebapçı salonunda herkesin "Doktor" diye hitap ettiği Batuhan Gedik, aslında bu hitabın hoşuna gittiğini salona yeni gelenlerin ise tıp okuduğunu öğrenince kendisine saygı duyduklarını söyledi. Bir insan için en büyük mutluluğun kendi ayakları üzerinde durabilmek olduğunu kaydeden Gedik, "Bir yandan tıp okuyorum, diğer yandan da hem kebapçılığı, garsonluk ve esnaflığı öğreniyorum. Her şeyden önemlisi ustam sayesinde hayat dersi de alıyorum" diyerek hayata her yönü ile hazırlanmaya çalıştığını söyledi.

Hem Yaşamayı Hem De Yaşatmayı Öğreniyor

Hem Yaşamayı Hem De Yaşatmayı Öğreniyor

Hem Yaşamayı Hem De Yaşatmayı Öğreniyor

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