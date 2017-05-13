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Hemşireler Günü

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Hemşireler Günü
12 Mayıs Hemşireler Günü, Özel Ümit Sağlık Merkezi'nin; Özel Ümit Vişnelik Hastanesi, Özel Ümit Hastanesi ve Özel Ümit Tıp Merkezi şubelerinde kutlandı.

12 Mayıs Hemşireler Günü, Özel Ümit Sağlık Merkezi'nin; Özel Ümit Vişnelik Hastanesi, Özel Ümit Hastanesi ve Özel Ümit Tıp Merkezi şubelerinde kutlandı.

Başhekim Dr. Selim Murat Ürer, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Nermin Yılmaz, Kalite Yönetim Direktörü Emel Kaya, Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Başhemşire Duygu Yılmaz Bilek, Özel Ümit Tıp Merkezi Yöneticisi Feriha Anlı Çelik, hemşirelere gül dağıtarak bu anlamlı günü kutladı. Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Nermin Yılmaz, katları gezerken hemşirelerin yanı sıra hastanenin sağlık personeline de gül dağıttı. Büyük bir emek, sabır ve özveriyle zaman gözetmeksizin çalışan hemşireleri sevgi ile kucakladığını dile getiren Yılmaz, "Ben bu değerli günü sağlık günü olarak kutluyorum. Özel Ümit Hastaneleri olarak, sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum için; çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden bu yüce mesleğin mensubu bütün fedakâr hemşirelerimizin Hemşireler Günü'nü ve Hemşireler Haftasını kutlar, meslek hayatlarında başarılar dileriz" dedi.

Hemşireler Günü

Hemşireler Günü

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