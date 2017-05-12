Hemşirelik Eğitimde ‘Standart Hasta’ Uygulaması

Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekolulunda öğrenim gören hemşirelik bölümü öğrencilerinin standart hasta uygulamalarında tiyatrocu öğrenciyle okul...

Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekolulunda öğrenim gören hemşirelik bölümü öğrencilerinin standart hasta uygulamalarında tiyatrocu öğrenciyle okul personeli de görev alıyor.

Geçen yıl Hacettepe Üniversitesinde standart hasta uygulamasıyla ilgili eğitici eğitimi almaları sonrası söz konusu uygulamanın Amasya Üniversitesinde de hayata geçirildiğini belirten Hemşirelik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Eylem Topbaş da, "Öğrencilerimiz gerçek hastane ortamında vakalarla karşılaştıklarında istediğimiz performansı gerçekleştirebiliyorlar mı bunu ölçüyoruz. İlk denemelerimizde başarı elde ettik. Öğrencinin klinik becerisinde artma gözlemledik" dedi.

Üniversitenin tiyatro kulübü üyesi bir Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü (PDR) öğrencisiyle okullarında görev yapan bir yardımcı personelin gönüllü olarak programa katılıp hastayla annesini senaryo gereği canlandırdıklarını anlatan Eylem Topbaş, "Teorik eğitimde aldıklarını basamak basamak uyguladıklarını gördük. sonra çözümleme oturumunda kendi videolarını izleyip nerede hata yaptıklarını görüyorlar" diye konuştu.

Topbaş, eğitimde rol alan PDR öğrencisinin mezun olup mesleğine başladıktan sonra canlandırdığı rolün faydalarını göreceğini, farklı roller üstlenen yardımcı personelin de bu durumdan mutlu olduğunu söyledi.