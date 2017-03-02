Hendek’te 4 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttükleri operasyonlara devam ediyor. Operasyon kapsamında ekipler, Hendek ilçesi Kocaahmetler Mahallesinde bulunan bir eve baskın yaptı. Baskında 4 kilo 500 gram kubar esrar, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, bu tabancaya ait bir şarjör, 11 adet fişek ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.