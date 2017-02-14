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Hentbolda Doğu’nun Gururu Termalspor

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Hentbolda Doğu’nun Gururu Termalspor
Doğu Anadolu Bölgesi'nin süper liglerdeki tek temsilcisi olan Aziziye Belediyesi Termalspor, hentbolda lig ve kupa mücadelesini sürdürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin süper liglerdeki tek temsilcisi olan Aziziye Belediyesi Termalspor, hentbolda lig ve kupa mücadelesini sürdürüyor. Ligde zirveyi kovalayan Termalspor, kupada da çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Ligde 17 hafta sonunda 22 puan toplayan Termalspor beşinci sırada bulunurken, kupada çeyrek finalde Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek. Türkiye Hentbol Federasyonu Konferans Salonu'nda yapılan kura çekiminde Termalspor'un kurasını kulüp adına Sinan Sezer çekti. Termalspor kupadaki çeyrek final mücadelesinin ilk maçını 7 Mart'ta Erzurum'da, rövanşı ise 21 Mart'ta deplasmanda oynayacak. Ligde rakibi ile iki maç oynayan Termalspor, Nilüfer Belediyespor'u Erzurum'da 29-25 mağlup etmiş, ligin ikinci yarısında da deplasmanda 29-28 mağlup olmuştu.

Termalspor Kulüp Başkanı Abdullah Gülakar, Erzurum ve Aziziye'yi hentbol erkekler süper liginde gururla temsil ettiklerini ifade ederek, "Ligde zirveyi zorlayan bir ekip olduğumuz gibi, kupada da çeyrek finale yükselme başarısı gösterdik. Süper lige yükseldiğimiz bu ilk sezonda tüm kulvarlarda üstün başarı gösteren Termalspor, Avrupa hedefine emin adımlarla yürüyor. Bu sezon hedefimiz şehrimize bir kupa hediye etmek ve ilimizi Avrupa kupalarında temsil etmek. Ligde Avrupa hayalimiz gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah kupada da finale kadar giderek, Türkiye Kupası'nı şehrimize ve ilçemize armağan ederiz" şeklinde konuştu.

Termalspor Başantrenörü Berkan Otman da, son dönemde ligde şanssız yenilgiler aldıklarını belirterek, buna rağmen zirve yarışından kopmadıklarını kaydetti. Termalspor'un hedefinin ligde ve kupada zirve olduğunun altını çizen başarılı teknik adam, "Kupada birinci ve ikinci turu alnımızın akıyla geçerek çeyrek finale yükseldik. Ligde de Avrupa hedefimiz sürüyor. Son haftalarda şanssız bir şekilde sakatlıklar olduğu gibi, zorlu deplasmanlardan da sadece bir farklı yenilgiler aldık. Evimizde ligin güçlü ekibi ve namağlup lider Beşiktaş Mogaz'ı elimizden kaçırdık. Bunlara rağmen bu ligin en güçlü ekiplerinden birisiyiz. İnşallah kupada ve ligde hedefe yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Termalspor, ligin on sekizinci haftasında Pazar günü Yozgat Bozokspor'u ağırlayacak.

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