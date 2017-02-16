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HENTBOL'UN KÜÇÜK ŞAMPİYONLARI

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HENTBOL'UN KÜÇÜK ŞAMPİYONLARI
Okul Sporları Küçük Erkek ve Kızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Erkeklerde Tekkeköy Ortaokulu, kızlarda ise Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 'il şampiyonu' oldu

MÜCADELELER NEFES KESTİ
Samsun'da oynanan Küçük Kızlar ve Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları dün Canik Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve nefes kesen müsabakalarla sona erdi. Küçük Erkeklerde Tekkeköy Ortaokulu, Sınav Koleji'ni mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İkinci Sınav Koleji, üçüncü Yıldırım Beyazıt Ortaokulu olurken, Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokulu ise dördüncülüğü elde etti.

ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Küçük Kızlarda oynanan final mücadelesinde ise Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu, Yıldırım Beyazıt Ortaokulu'nu mağlup ederek kızların şampiyonu oldu. İkinci Yıldırım Beyazlı Ortaokulu olurken üçüncü Tekkeköy 19 Mayıs Ortaokulu dördüncü ise 19 Mayıs Şehit Hüseyin Aydın Ortaokulu oldu. Müsabakalar sonrasında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. 

EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALDILAR
Küçük Kızlar ve Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları sonrasında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Ebru Coşkun Bayraktar ve okul idarecileri tarafından verildi. Ödül töreninin bitiminde toplu fotoğraf çektirildi. Sporcular kupa ve madalyaları ile birlikte objektiflere poz verirken sonrasında ödülleri ile birlikte okullarının yolunu tuttu.

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