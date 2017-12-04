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Her 12 Erkekten Biri De Prostat Kanserine Yakalanıyor

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Her 12 Erkekten Biri De Prostat Kanserine Yakalanıyor
Üroloji Uzmanı Op. Dr. Egemen İşgören, prostatın hayat kalitesini düşürdüğünü belirterek, "60 yaşındaki erkeklerin yüzde 50'sinde, 80 yaşındaki...

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Egemen İşgören, prostatın hayat kalitesini düşürdüğünü belirterek, "60 yaşındaki erkeklerin yüzde 50'sinde, 80 yaşındaki erkeklerin ise yüzde 90'ında iyi huylu prostat büyümesi görülmekte. Her 12 erkekten biri de prostat kanserine yakalanıyor" dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Op. Dr. Egemen İşgören, prostat sağlığı için tüketilmesi gereken 6 besin hakkında bilgi verdi.

Domates likopen içeriği ile kansere "dur" diyor

Domatesin likopen açısından zengin ve prostat sağlığını destekleyici özelliklere sahip bir besin kaynağı olduğunu ifade eden İşgören, "Güçlü bir antioksidandır ve vücut tarafından üretilmeyip çeşitli besinlerle vücuda alınır. Yapılan bir araştırmada, 10 hafta boyunca günlük 50 gram domates tüketen iyi huylu prostat büyümesi olan erkeklerin PSA değerlerinde yüzde 10'dan fazla düşüş olduğu tespit edilmiştir. 48 bin erkek üzerinde yapılan başka bir araştırmada ise domates ve domates içeren ürünlerin yoğun olarak tüketilmesi ile prostat kanseri gelişme riskinin yüzde 35 oranında azaldığı, agresif prostat kanseri gelişme riskinin yüzde 53 oranında düştüğü gözlenmiştir" dedi.

Zerdeçal tümörü küçültüyor, yayılımı önlüyor

Üroloji Uzmanı Op. Dr. İşgören, "Geleneksel olarak iltihap, soğuk algınlığı ve astım ile mücadelede kullanılan zerdeçalın, prostat kanseri de dahil olmak üzere kanser önleyici özellikleri bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya konulmuştur. Prostat kanserinin önlenmesinde ve tedavisinde etkili olmasının yanı sıra tümör büyümesini de önemli ölçüde azaltabildiği görülmüştür. Zerdeçal, prostat kanserinin kemik yayılımını da önleyici özelliğe sahip bir besindir."

Nar prostat kanserinin büyümesini yavaşlatıyor

"Antioksidanlar" ve "ellagitannin" adı verilen bitkisel besinler bakımından zengin olan nar, prostat sağlığı üzerine yararlı etkilere sahiptir" diyen Op. Dr. Egemen İşgören, "Yapılan çalışmalar, nar özlerinin prostat kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığını ve apopitozis adı verilen programlı hücre ölümünü hızlandırdığını göstermektedir. Nar suyu içinde bulunan ellagitanninlerin prostat kanser hücrelerini besleyen yeni damar oluşumunu durdurduğu tespit edilmiştir. Omega-3 yağ asitleri, prostat sağlığını destekleyen önemli bir besin maddesidir. Omega-3'ü almanın en lezzetli ve besleyici yolu ise somon balığı tüketmekten geçer. Somonda bulunan omega-3 yağ asitlerinin prostat kanser gelişimini önlemede, mevcut prostat kanserinin büyümesini ve ilerlemesini yavaşlatmada önemli bir rolü vardır. Klinik kanser araştırması raporunda haftada 1 somon gibi balıkları tüketmenin, genetik olarak yatkınlığı bulunan erkeklerde bile ileri evre kanser gelişim riskini azalttığı belirtilmektedir" diye konuştu.

Yeşil çay PSA'yı düşürmeye yardımcı oluyor

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Egemen İşgören şöyle devam etti:

"Yeşil çay bazı bakteri ve virüsleri yok eder, bağışıklık sistemini güçlendirir ve prostat kanseri de dahil olmak üzere çeşitli kanser türleriyle mücadele eden güçlü bir antioksidandır. Yeşil çay içinde bulunan polifenoller, PSA düzeylerini önemli derecede azaltmaktadır. Günde 3 fincan yeşil çay tüketen erkeklerde prostat kanseri riski azalır. Araştırmalar; yeşil çayın prostat kanserini tetikleyen enzimleri baskıladığını ve apopitozis adı verilen programlı hücre ölümünü tetiklediğini vurgulamaktadır. Kabak çekirdeğinin, iyi huylu prostat büyümesi başta olmak üzere, prostat sağlına faydaları bilinmektedir. Kabak çekirdeği içindeki yağ, hormonların prostat hücrelerinin çoğalmasını tetiklemesine engel olmaktadır. Kabak çekirdeği ayrıca karotenoidler ve omega-3 yağ asitleri içerir. Araştırmalar, diyetlerinde daha yüksek karotenoid bulunan erkeklerin iyi huylu prostat büyümesi riskinde azalma olduğuna işaret eder. Kabak çekirdeğinde bulunan başka bir besin çinkodur. Çinkonun da prostat sağlığını destekleyici etkisi vardır ve prostat kanseri gelişimine karşı koruyucu etkisi de bilinmektedir."

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