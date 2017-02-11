9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeni ile Uşak Sosyal Güvenlik Kurumu'nda "Sigaranın Zararları ve Sigarayı Bırakma Yöntemleri" konulu seminer düzenledi.

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeni ile Uşak Sosyal Güvenlik Kurumu'nda "Sigaranın Zararları ve Sigarayı Bırakma Yöntemleri" konulu seminer düzenledi.

Medical Park Uşak Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlu Hekimi Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Murat Yüzüak tarafından verilen eğitimde sigaranın insan sağlığı ve psikolojisi üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı.

Tütünün esrar ve eroinden 8 kat daha fazla bağımlılık yaptığını belirten Yüzüak, "Her 8 saniyede bir kişi sigaradan ölüyor. Sigaradaki en tehlikeli maddeler nikotin, karbonmonoksit, katran yanı sıra boya, böcek ilacı, tuvalet temizleyicisine kadar vücudumuz için zararlı pek çok madde bulunuyor" dedi.

Sigara tiryakiliğinin tedavi edilebilir bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Dr. Murat Yüzüak şöyle devam etti; "Sigara içenlerin yüzde 45'inin sigarayı bırakmayı denediğini gösteriyor, ancak bu kararı verenlerin başarılı olmak için psikolojik açıdan kendilerini hazırlaması gerekiyor ve asla sigara bırakma denemelerinden vazgeçmemelidirler"

Uşak Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İbrahim Öztürk, Medical Park Uşak Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Yüzüak'a teşekkür ederek, aktif ve pasif sigara içiciliğinin ölümlere, hastalıklara, psikolojik ve maddi sorunlara yol açtığını, bu sorunla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.