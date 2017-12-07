Her alanda tesisleşme gençlerimiz için

Tekkeköy İlçesi'nin eğitimden sportif faaliyetlere kadar birçok alanda tesisleştiğini belirten Başkan Togar, "Geleceği yarınların asıl sahipleri ile olan gençlerle birlikte inşa ediyoruz" dedi

Hızla gelişen, değişen ve büyüyen dünyadaki değişim ve gelişimi tam manasıyla gerçekleştiremeyenlerin kendini yenilemeyenlerin çağın gerisinde kalacağına vurgu yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bizler çağı tüm bilgi birikimiyle yakalamak ve dünya ülkeleri ile yarışmak için gece gündüz demeden tüm gücümüz ile top yekün çalışıyoruz" dedi

Başkan Togar, "Ülkemizin aydınlık yarınları, asıl sahibi olan gençlerimiz siyasi, ekonomik, kültürel, teknolojik, bilimsel anlamda evrendeki tüm gelişmeleri yakından takip etmek zorunda. Bizim ülkemiz diğer ülkelere nazaran genç nüfusa sahip, dinamik bir ülkedir. Bizlerde bu aktif genç nüfusu iyi yetiştirmeliyiz. Gençlerimize güveniyoruz. 15 Temmuz gecesi gençlerimiz tankların, tüfeklerin önüne geçerek vatanı için, milleti için, bayrağı için yaptıklarını hepimiz çok iyi gördük" diye konuştu.

'Başarı insana hiçbir zaman altın tepside sunulmaz, başarı çalışarak, emek vererek, ter dökerek olur' diyen Togar, "Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in ilk emri Oku'dur. Aydınlık yarınları, Yeni Türkiye Yolu'nda gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Bu manada da bizimde ilk öncülüğümüz eğitim olmuştur" ifadelerini kullandı.

GENÇLERE BİRÇOK TESİS KURDUK

Gençlerin kullanacağı birçok tesisi kısa sürede hizmete sunduklarını ifade eden Togar, "Bizler gençlerimizin kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılarak öğrencilerimizin ve gençlerimizin yeni kazanımlar elde etmelerini sağlamak için üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Gençlerimiz için spor tesisleri, gençlik merkezleri, spor alanları, kültürel alanlar, eğitim kurumları ve yeni okullar yaparak, üzerimize düşen görevleri yerine getirdiğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.