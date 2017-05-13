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Her Anneler Günü Göz Yaşı Döküyor

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Her Anneler Günü Göz Yaşı Döküyor
Tokat'ta zihinsel ve bedensel engelli iki çocuğuna gözü gibi bakan Nursel Yaylıcı, her Anneler Gününde gözyaşı döküyor.

Tokat'ta zihinsel ve bedensel engelli iki çocuğuna gözü gibi bakan Nursel Yaylıcı, her Anneler Gününde gözyaşı döküyor.

Tokat'ta semt pazarlarında sebze ve meyve satan Hüseyin (51) ve Nursel Yaylıcı (48) çiftçinin çocukları; Atilla 2,5 aylık iken İlayda ise 1 yaşındayken soğuk havale geçirdi. Her iki çocuk da geçirdikleri havale sonrası kalıcı engeller oluştu. Fedakar anne, konuşamayan ve kendilerini ifade edemeyen 21 yaşındaki oğlu Atilla ve 20 yaşındaki kızı İlayda'ya gözü gibi bakıyor. Her sabah çocuklarına kahvaltılarını yaptırıp altlarını değiştiren anne günlerini evde çocukları ile geçiriyor. Eşi ise sabahın erken saatlerinde tezgah açmak için semt pazarlarına gidiyor. Haftada iki gün 2 saat rehabilitasyon merkezine giden Atilla ve İlayda fizik tedavi de görüyor.

"Keşke Anneler Günümü kutlayabilseler"

Nursel Yaylıcı, çocuklarının kendisinin anneler gününü kutlayamadıklarını bu nedenle her anneler gününü göz yaşları içerisinde geçirdiğini ifade edip, "Ben onları nasıl hissediyorsam onlarda beni hissediyorlar. Keşke konuşabilseler. Keşke Anneler Günümü kutlayabileseler ama yeter ki onlar yaşasın.Kızım ve oğlum çok kötü durumdaydılar. Önceki durumlarına göre şimdi normal gibi geliyor. Bu vakit içinde çok uğraştık. Allah'tan tek dileğim ne bizi onlarsız bıraksın, onları da bizsiz bıraksın. Her anneler gününde ben ağlıyorum. Diğer çocuklar gibi anneler günümü kutlayabilmelerini isterdim. Dertlerini sorunlarını, her şeylerini benle paylaşabilsinler isterdim ama öyle değil. Her anneler günü benim için duygusal geçiyor ama ben yinede razıyım. Tek onlara bir şey olmasın" şeklinde konuştu.

İnsanlardan bir beklentimiz kalmadı

Eşinin yaklaşık 20 yıldır çocuklarına gözü gibi baktığını, evden dışarıya çok az çıkabildiğini ifade baba Hüseyin Yaylıcı, "İnsanlardan bir beklentimiz kalmadı. Çünkü kendi sağlam çocuklarının değerini bilmeyen insanlar bize nasıl yardımcı olabilir? Kendi sağlam çocukları ile konuşamayan gezemeyen öyle aileler var ki o nedenle insanlardan çok fazla bir beklentimiz yok. Biz bir daha dünyaya gelsek nasıl isterdik? Yine ben yine Nursel, Atilla ve İlayda. Yani onlar bizim çocuklarımız başkasında da bir beklentimiz yok. Gücümüz yettiği kadar götürebildiğimiz kadar gittiği yere kadar asla bu işten geri dönmeden devam" şeklinde ifadeler kullandı.

Nursel Yaylıcı 2006 yılında Tokat'ta yılın annesi seçilirken, 2007 yılında ise 81 ilden ailelerin katılımıyla düzenlenen "Biz Bir Aileyiz" adlı projede "yılın ailesi" seçilerek plaketlerini dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

Her Anneler Günü Göz Yaşı Döküyor

Her Anneler Günü Göz Yaşı Döküyor

Her Anneler Günü Göz Yaşı Döküyor

Her Anneler Günü Göz Yaşı Döküyor

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