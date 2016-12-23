Her Gün Acı

Türkiye acılar ülkesi oldu. Her gün gelen şehit haberleri evlere ateş düşürüyor.

Yurt içinde kalleş terör örgütlerinin patlattıkları bombalarla yaşamını yitirenlerin acısı, Rus Büyükelçi’ye yapılan suikast’ın şoku yaşanırken gece yarısı El Bab’dan gelen kahreden haber Türkiye’yi yasa boğdu.

Suriye’de başlatılan Fırat Kalkanı harekatında 14 askerimiz IŞİD’in düzenlediği intihar saldırısı sonucunda şehit oldu.

121 gündür devam eden Fırat Kalkanı harekatında verilen şehit sayısı 35’e yükseldi. Tam bir acılar ülkesi oldu Türkiye.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSÖ) ile birlikte IŞİD’in kontrolündeki El Bab’da yürüttüğü harekatta gencecik askerlerimizin şehit olması canları yakarken, sorgulanması gereken bir takım sorular da akıllara geliyor.

Türkiye’nin ABD’nin teşviki ile terörden kaynayan Suriye bataklığının içinde yer alması ne denli doğruydu? El Bab’ta bu kadar şehit vermeye, ateşlere ocak düşürmeye değer miydi? Ne işimiz vardı Suriye’de?

İnanın sokaktaki yurttaş bu soruları kafasında sorgulasa net yanıtlarını bulamaz.

Nitekim Türkiye’nin Rusya ve İran’la vardığı “Moskova mutabakatı” akıllara gelen soruları doğrular nitelikte. Her üç ülkenin vardığı mutabakatla Suriye konusunda dünya ve bölge politikalarına, ülke çıkarlarına ve barışa dönme umudu oluşmaya başladı.

Moskova’da her üç ülke Dışişleri Bakanları’nın altına imza attığı mutabakatın en dikkat çeken yanı, Türkiye’nin Suriye politikasındaki değişimi ortaya koyuyor.

Mutabakatın 5.maddesindeki “İran, Rusya ve Türkiye, Suriye hükümeti ile muhalefet arasındaki muhtemel anlaşmanın müzakerelerinde garantör olmaya ve kolaylaştırmaya hazır olduklarını ifade ederler” ibareleri 2011’den bu yana yürütülen Esad karşıtlığı politikanın değiştiğini gösteriyor.

Dış politikada koşullar değiştikçe çıkarlar gereği tavırlar da değişebilir. Değişmesi de son derece doğal. Burada asıl yanlış olan Türkiye’nin “Esad gitsin” politikasında beş yılı aşkın ısrarcı olması. Ne var ki değişen şartlara paralel dış politikada değişikliğe gitmek şart oldu. Yani Türkiye Moskova mutabakatıyla Esad ısrarından bir anlamda geri adım atmış oluyor.

Zaten Suriye politikasının “Esad gitmeli” üzerine inşa edilmesi deneyimli diplomatlarca Türkiye’nin açmazı olarak değerlendiriliyordu.

Mutabakat uyarınca Ankara, Suriye’deki muhaliflerin Esad hükümetiyle yapacağı görüşmelere Rusya ve İran’la birlikte garantör olarak katılacak. Yani Esad yanlıları ile aynı masaya oturacak.

Yine her üç ülkenin Suriye’deki IŞİD ve El Nusra gibi kan emici terör örgütlerine karşı ortak mücadele edecek olması olumlu bir gelişme.

Elbette Türkiye, bölgesinde güçlü Rusya ile diplomatik ilişkilerini geliştirmeli, işbirliğine gitmeli. Hele hele ABD’nin açıktan PKK’ya silah yardımında bulunduğu, çeşitli uyarılara rağmen bunu sürdürdüğü ortamda Rusya ile işbirliği daha anlam kazanıyor.

Ancak İran’ın PKK ile yoğun işbirliğinde olduğu, Rusya’nın PKK’yı terör örgütleri listesine halen almadığı da göz ardı edilmemeli.

Demem o ki, Moskova mutabakatına Türkiye ile birlikte imza atan diğer iki ülke PKK’ya karşı açık tavır almıyor. Belki bu mutabakat Türkiye’nin haklılığını, şikayetini onlara daha iyi anlatma fırsatı yaratabilir.

Değişen politika doğrultusunda Türk askeri El Bab’dan bir an önce çıkmalı. Artık hiçbir Mehmetçiğin oralarda şehit olmasını, ocaklara acı düşmesini istemiyoruz.