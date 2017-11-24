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Her öğretmene birer maaş ikramiye verelim

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Her öğretmene birer maaş ikramiye verelim
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bugün her öğretmene birer maaş ikramiye verelim. Türkiye Cumhuriyeti öğretmenine bir ikramiye veremeyecek durumda mı?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesince inşa edilen Cevat Güleç Ortaokulu, Şehit Ömer Halisdemir Özel Eğitim Okulu ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Anaokulu için Yakuplu Cevat Güleç Ortaokulu'nda düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitim alanında çok sorun olduğunu belirterek, bu sorunları gidermenin herkesin ortak görevi olduğunu vurguladı.

Öğretmenlerin düşük maaşla çalıştığını kaydeden Kılıçdaroğlu,"15 yıllık bir öğretmen, 3 bin 40 lira net aylık alıyor. Ayrıca öğretmene kesinlikle 3 bin 600 ek gösterge hakkını da verelim. Ayrıca her 24 Kasım'da geliriz, toplanırız, okulları ziyaret ederiz, öğretmenlere, öğrencilere güzel laflar ederiz. Bir de bugün her öğretmene birer maaş ikramiye verelim. Niye vermiyoruz? "dedi.  HHALK

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