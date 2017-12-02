HER YER KARANLIK

Samsunspor’la 19 Mayıs Stadı’nda karşılaşan Eskişehirspor, sahadan 0-4’lük skorla galip ayrıldı. Kırmızı-Beyazlı ekip bu mağlubiyet sonrasında tamamı ile karanlık bir tünele girmiş oldu

BASKISINI ARTTIRDI

Lig’de çıkış yakalamak isteyen mücadelede Samsunspor evinde Eskişehirspor’la karşı karşıyla geldi. Mücadeleye iki takımda kontrollü oyunla başlarken ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü eline alan konuk ekip Samsunspor kalesini uzaktan şutlarla yoklamaya başladı. İlk yarıda son on dakikaya girildiğinde baskısını arttıran Eskişehirspor, 38. dakikada Ofoedu’nun golü ile devreyi 0-1 önde tamamladı. POZİSYON ÜRETEMEDİ

Mücadelenin ikinci devresine de etkili başlayan Eskişehirspor olurken 60. dakikada Mezenga ile skoru 0-2’ye getirdi. İki farklı galibiyet sonrasında oyunda kontrolü tamamı ile elinde bulunduran konuk ekip 63. dakikada Erkan Zengin ile farkı üçe çıkardı. Üç gollü yenilgi sonrasında oyun kurmakta zorlanan Kırmızı-Beyazlı ekip pozisyon üretemedi. Kronometre 78. dakikayı gösterdiğinde sahneye çıkan Ofoedu, takımının dördüncü kendisinin ikinci golünü kaydederek maçında skorunu belirledi. Davut AKTAŞ