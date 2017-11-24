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Her Yıl 1,25 Milyon Kişi Trafik Kazalarına Kurban Gidiyor

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Her Yıl 1,25 Milyon Kişi Trafik Kazalarına Kurban Gidiyor
Dünyada her yıl meydana gelen trafik kazalarında yaklaşık 1 milyon 250 bin kişi hayatını kaybederken milyonlarca insan yaralanıyor.

Dünyada her yıl meydana gelen trafik kazalarında yaklaşık 1 milyon 250 bin kişi hayatını kaybederken milyonlarca insan yaralanıyor.

Medya takibi kuruluşu Ajans Press, trafik kazalarını konu olan medya incelemesi gerçekleştirdi. Ajans Press'in Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ve medyadan derlediği bilgilere göre dünyada ger yıl 1 milyon 250 bin kişinin trafik kazaları nedeniyle yaşamını kaybettiği belirlendi.

Trafik kazaları, özellikle 15-29 yaş grubundaki gençlerin bir numaralı ölüm nedeni olurken 2015 yılı raporuna göre, günde yaklaşık 3 bin 300 kişinin trafik kazalarından dolayı yaşamını yitirdiği belirlendi. Trafik kazaları

dünyadaki ölüm nedenleri arasında 9'uncu sırada yer alırken 15-29 arası yaş grubundaki genç nüfus için bir numaralı ölüm nedeni oldu. Ajans Press ve ITS Medya'nın medya araştırmasına göre trafik kazaları 2017 yılında 48 bin 245 yazılı basın haberine konu olurken, internette 237 bin 279 yansıma tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıklarında, gerekli önlemler alınmadığı takdirde, 2030 yılında trafik kazalarının ölüm nedenleri arasında dünyada beşinci sırada yer alacağı bilgisi dikkat çekti.

Dünyada meydana gelen trafik kazalarının yüzde 90'ı düşük ve orta düzeyli ülkelerde gerçekleşti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre trafik kazalarında ölümlerin en az yaşandığı bölge Avrupa olurken, en fazla ölümlü kaza Afrika'da meydana geldi. Gerçekleşen ölümlü trafik kazalarına sebep olan 5 ana faktör ise; hız, alkol, kask kullanmamak, emniyet kemeri takmamak ve çocuk koltuğu bulundurmamak olarak sıralandı.

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