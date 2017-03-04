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Her Yıl 1,5 Milyon Mevsimlik Çiçek

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Her Yıl 1,5 Milyon Mevsimlik Çiçek
Keçiören Belediyesi çiçek gibi bir Keçiören için her yıl yaklaşık 1,5 milyon mevsimlik çiçek dikiyor.

Keçiören Belediyesi çiçek gibi bir Keçiören için her yıl yaklaşık 1,5 milyon mevsimlik çiçek dikiyor.

Keçiören'in rengarenk bir görünüme kavuşması ve tablo gibi görüntüsüyle görsel bir şölen sunması için Keçiören Belediyesine bağlı ekipler her yıl lale, sümbül, menekşe, petunya, horoz ibiği, kadife, lahana türlerinde mevsimlik çiçek dikiyor.

Çiçeklerin açmasıyla adeta cennet bahçesine dönen ilçe her mevsim güzel kalarak özellikle anı fotoğraflarına ve öz çekimlere de dekor oluyor.

Birbirinden farklı türde çiçeklerin farklı peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle dizayn edildiği parklar Keçiörenli'nin içini açarken, seyir zevki yaşatıyor. Yeşillendirme çalışmalarına her zaman büyük önem verdiklerine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Keçiören'in dört mevsim güzel kalması ve vatandaşımızın doğa ile iç içe olması için kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırma odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şuan kişi başına düşen yeşil alan miktarımız 5,93 metrekare... 2019 hedefimiz 7 metrekare... Belki de 2019 hedefimize 2017 sonunda ulaşabiliriz" dedi.

Her Yıl 1,5 Milyon Mevsimlik Çiçek

Her Yıl 1,5 Milyon Mevsimlik Çiçek

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