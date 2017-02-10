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'Her zaman özgürlüklerden yana olduk'

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'Her zaman özgürlüklerden yana olduk'
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, "Biz hiçbir zaman ikna odaları kuranlar olmadık, hiçbir zaman da bunu yapmayacağız. Biz her zaman özgürlüklerden, demokrasiden yana olduk" dedi

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Bakan Kılıç, yeni anayasa paketiyle ilgili çalışmalarını tamamladıklarını ve halkın kararı için referandum sürecinin başlayacağını ifade etti.

"Anayasa değişiklik paketini sunarken, AK Parti olarak tüm milletvekillerimizin imzasıyla bu değişiklikle ilgili teklifimizi verdik" diyen Bakan Kılıç, "Buna Milliyetçi Hareket Partisinden destek geldi. Bu süreci tüm Türkiye'nin takip ettiği gibi sonuçlandırdık. 330 ile 367 arasındaki referandum gerektirecek sonuç da olsa daha fazlası da olsa, referandum gerektirmeyecek sonuç da olsa bunun halka sorulması, milletimize götürerek kararın verilmesi konusunda iradeyi ortaya koymuştuk." diye konuştu.

15 TEMMUZ'U UNUTTURMAYACAĞIZ 
TBMM'nin bu ülkenin en önemli kurumlarından bir tanesi olduğuna dikkati çeken Akif Çağatay Kılıç, "15 Temmuz gecesi hiç çekinmeden, utanmadan, sıkılmadan kendi savaş uçaklarımızla yani milletin alıp emanet ettiği uçaklar, TSK içine sızmış olan hainler tarafından kullanılarak Türkiye'de meclis bombalandı. Dolayısıyla bizim Gazi Meclisimize herhangi bir şekilde sahip çıkmamak gibi düşünce içerisinde olmamız mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti, anayasasında yer alan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Demokratik bir hukuk devletinin gereği de yasalar üzerinden yürütülüyor olmasıdır. Bu yasaları kim yapıyor, TBMM yapıyor. Bunların anlatımını yapacağız. Biz hiçbir zaman ikna odaları kuranlar olmadık, hiçbir zaman da bunu yapmayacağız. Biz her zaman özgürlüklerden, demokrasiden yana olduk" değerlendirmesinde bulundu.

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