Herbaryum Müzesi’ne 40 Bin Ziyaretçi

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye tarafından 5 yıl önce açılan ve 151 bitki ile 90 böcek çeşidi bulunan Herbaryum Müzesi'ni, 40 bin yerli ve yabancı...

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye tarafından 5 yıl önce açılan ve 151 bitki ile 90 böcek çeşidi bulunan Herbaryum Müzesi'ni, 40 bin yerli ve yabancı turist gezdi.

Atatürk'ün Alanya'yı ziyaretinin 77'nci yıl dönümü anısına 18 Şubat 2012 yılında Tarihi Kızılkule yanında açılan Alanya Herbaryum Müzesi'nde 8'i endemik olmak üzere 151 bitki çeşidi bulunuyor. Müzede böcek, kelebek ve güve çeşitleri olmak üzere 90 hayvan türü de sergileniyor.

Yılda 5 bin ziyaretçi

Herbaryum Müzesi'ni, açıldığı günden bu yana yılda 5 bin civarında yerli ve yabancı ziyaretçinin gezdiğini söyleyen Müze Sorumlusu Dolunay Yılmaz, genellikle okulların açık olduğu dönemlerde öğrenci ziyaretlerinin çok fazla olduğunu belirtti. Yılmaz, "Müzemiz öğrenciler dışında ilçemize tatil için gelen turistler ve yerli halkımıza genel anlamda hitap etmektedir. Yabancılar daha çok bilinçli olarak ve Herbaryum anlamını bilerek ziyaret ediyor. İlçede ne olduğunu bilmek bitki örtüsünü ve burada bulunan bitki türlerini görmek için geliyorlar" dedi.

Özel bir sistemle kurutulan bitkiler sergileniyor

Herbaryum'un belli bir bölgeye ait bitkilerin özel bir sistemle kurutulduktan sonra sergilendiği yer anlamına geldiğini aktaran Yılmaz, "Alanya farklı bölgelerinden ve Alanya Kalesi'nden toplanmış olan bitkiler, özel bir sistemle kurutulduktan sonra Gazi Üniversitesi ile ortaklaşa yaptığımız çalışma sonucunda burada sergilemeye başlamış bulunmaktayız. Kale bölgesinden 150 bitki toplandı ve bunlardan 8'i endemik bitkidir. En önemlileri ise Peygamber çiçeği, çakşır otu ve yılan yastığıdır" diye konuştu.

Müzede özellikle böcek bölümünün oldukça ilgi çektiğini belirten Yılmaz, "Müzede 29 kelebek türü, 30 yusufçuk ile güve türleri ve 31 yer altı böcek türlerimiz var. Bunlarda Gazi Üniversitesi ile ortak çalışmamızdır. Yalnız bu böcekler genel olarak Alanya bölgesinden toplanmış türlerdir" ifadelerin kullandı.