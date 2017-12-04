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Herekol Dağı Eteklerine 4,5 Milyon Tl’lik Turizm Yatırımı

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Herekol Dağı Eteklerine 4,5 Milyon Tl’lik Turizm Yatırımı
Siirtli Cevher Işık, yıllarca terörle gündeme gelen Herekol Dağı eteklerine 4,5 milyon TL'lik turizm yatırımı yaptı.

Siirtli Cevher Işık, yıllarca terörle gündeme gelen Herekol Dağı eteklerine 4,5 milyon TL'lik turizm yatırımı yaptı. Devletten de aldığı destekle dağın eteklerine 3 yıldızlı otel açan Işık, "Bütün birikimimizi buraya yatırdık. Herekol Dağı eteklerinde yatırım yapmak her babayiğidin harcı değil" dedi.

Siirtli Cevher Işık, yıllarca terör operasyonlarıyla gündeme gelen Pervari ilçesindeki Herekol Dağı eteklerine 4,5 milyon TL'lik turizm yatırımı yaptı. 2 bin rakımlı dağın eteklerine devletin de desteğiyle 3 yıldızlı ve 105 yatak kapasiteli otel açan Işık, tüm birikimini buraya yatırdı. Kardeşleriyle birlikte yıllarca çalışarak kazandıklarını Pervari'de yatırıma dönüştürdüklerini belirten Işık, "Sauna, hamam, restoran ve kafemiz ile burada bir yaşam kompleksi oluşturduk. Herokol Dağı eteklerinde yatırım yapmak her babayiğidin harcı değil. Biz büyük bir risk aldık. Devlette yanımızda durdu. KDV'yi devlet karşılayacak. Sigortayı 17 yıla kadar devlet ödeyecek. Aldığımız faizin desteğini de yine devlet karşıladı. Yani devlet destek çıktı, biz yatırım yaptık. Allah'ın izniyle daha başka alanlarda da yatırım yapacağız" diye konuştu.

İkinci yatırımı enerji ve hayvancılık üzerine olacak

Bölgede enerji ve hayvancılık üzerine de yatırım yapmayı düşündüğünü aktaran Işık, "Pervari'de güzel şeyler var. Yerli ve yabancı turistleri ilçeye bekliyoruz. Pervari kötü bir yer değil, doğu ve güneydoğunun kötü bir yer olmadığını herkes bilsin ve bize destek çıksınlar. Devletin yol yapım çalışmalarını tamamladığında buraları daha çok cazip hale gelecektir" ifadelerini kullandı.

Pervarili Şükrü Uras ise kendi memleketinde bu denli güzel yatırımlar yapmasından dolayı işletme sahibi Işık'a teşekkür etti. Uras, yaşam alanının, Pervari'nin doğasıyla birlikte gelişen turizmine de bir katkısı olduğundan bu gibi yatırımcıların desteklenmesi gerektiğini söyledi.

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